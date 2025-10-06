Piden nueve años de cárcel y 750.000 euros de multa para un hombre reincidente por tráfico de cocaína y cannabis

Foto de archivo de la entrada a la Audiencia Provincial de A Coruña

La Fiscalía de Ferrol solicita una pena de nueve años de prisión y una multa de 750.000 euros para un hombre acusado de un delito continuado contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, algunas de ellas de "grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia".

El juicio está fijado para el próximo jueves, 9 de octubre, a partir de las 10:30 horas en la Sección segunda de la Audiencia Provincial, en A Coruña

Según el escrito de acusación, la detención del hombre ocurrió alrededor de las 16:40 horas del 22 de enero de 2025 en el término municipal de Cabanas.

Funcionarios de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO- A Coruña) interceptaron al encausado mientras viajaba en el asiento trasero de un vehículo.

Bajo su asiento, los agentes hallaron dos paquetes prensados de cocaína con un peso neto total de más de dos kilogramos (1.006,23 gramos con una riqueza del 65.9% y 998,57 gramos con una riqueza del 78,7%). La Fiscalía estima que estas sustancias estaban destinadas a la venta a terceros y habrían reportado unos beneficios ilícitos de 185.068,68 euros.

Registro Domiciliario en Cambre

Tras la incautación en Cabanas y con el consentimiento del encausado, se llevó a cabo un registro en su domicilio de Cambre el mismo día. Allí se decomisó una cantidad significativa de resina de cannabis (hachís) y más cocaína.

Entre los hallazgos en el domicilio se encontraban varias bolsas y pastillas de resina de cannabis, con un peso neto total superior a

1,5 kilogramos. En el mercado ilícito, este hachís se traduciría en unos beneficios de

11.062,80 euros. Adicionalmente, se encontraron tres bolsas termoselladas con cocaína con un peso neto total de aproximadamente 19,315 gramos, con un valor estimado de venta de 1.965,34 euros. En el momento de la detención, también se le intervinieron 125 euros en efectivo.

Agravante de Reincidencia

La Fiscalía subraya la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia. Fue condenado en 2017 por la Audiencia Provincial de A Coruña a un año y site meses de prisión, y en 2018 a tres años de cárcel.

El encausado se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 24 de enero de 2025, por Auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol.