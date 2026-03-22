El tren más largo de España revive el lujo de los años 20: así es el Al-Ándalus con parada en Toledo y Alcázar de San Juan

Renfe ha impulsado el proyecto turístico ferroviario 'Tren Al-Ándalus' con motivo de su 40º aniversario. Se trata de un lujoso hotel sobre ruedas de 450 metros de longitud, considerado el tren más largo que circula por las vías de España. Este mes de abril, el convoy realizará paradas en Toledo y Alcázar de San Juan (Ciudad Real) como parte de su exclusivo recorrido.

Un viaje de siete días por España

La experiencia completa dura siete días y seis noches, durante los cuales visita diversas ciudades emblemáticas. El itinerario Madrid-Sevilla tiene salidas confirmadas para los días 12 y 26 de abril, mientras que la ruta inversa, Sevilla-Madrid, partirá el 5 y 19 de abril. El recorrido completo incluye paradas en Madrid, Aranjuez, Toledo, Alcázar de San Juan, Cáceres, Mérida, Jerez, Cádiz, Córdoba y Sevilla.

Restaurante tren Al - Andalus

Lujo e historia sobre raíles

El 'Al-Ándalus' ofrece una inmersión total en el glamur de los años 20. Algunos de sus vagones salón, construidos en Francia en esa década, fueron utilizados en su día por la monarquía británica para sus viajes por la Costa Azul. El convoy, de 14 vagones, acoge a un máximo de 64 pasajeros y cuenta con coches restaurante, coche cocina, coche bar, salón de juegos y siete coches cama, además de los dedicados a la tripulación.

La vida a bordo se articula en torno a sus espacios comunes, como el coche bar Giralda y el salón de juegos Medina Azahara. En los vagones restaurante, llamados Alhambra y Gibralfaro, se sirven los desayunos y las comidas o cenas que se realizan durante el trayecto, con menús elaborados por prestigiosos chefs basados en la gastronomía tradicional española. Por la noche, los viajeros pueden disfrutar de espectáculos y música en directo.

Suite tren Al - Andalus

Parada en el corazón de La Mancha

En su trayecto Madrid-Sevilla, el tren se detiene en Alcázar de San Juan para adentrar a los viajeros en el corazón de La Mancha. El programa en esta parada incluye una visita a una quesería artesanal, a una bodega local y una excursión a los icónicos molinos de viento de Campo de Criptana.

Los precios de esta experiencia de lujo varían según el alojamiento. La Habitación Gran Clase tiene un coste de 6.600 euros por persona en cabina doble, mientras que la Suite Deluxe, más espaciosa, asciende a 7.900 euros. Todas las modalidades cubren el alojamiento, comidas, bebidas, excursiones guiadas y traslados. Renfe ya ha abierto las reservas para la temporada 2026, que se concentrará en primavera y otoño.