Soraya se "desnuda" en Toledo junto a Bombai

Soraya Arnelas presenta este sábado 25 de septiembre, junto al grupo Bombai , en un concierto en la Terraza Summerland su último disco "Luces y Sombras", basado en episodios de su vida y grabado entre España y Miami.

Un disco que lanzó en abril, en los momentos más duros de la pandemia. Soraya muestra en "Herrera en COPE Toledo" su lado más positivo y valiente “No tuvimos ninguna duda en lanzarlo, porque el cometido final de la música es servirnos de terapia, me consta que en muchos hospitales se les ha puesto música. Tenemos dos opciones en la vida, sobrellevar de la mejor manera lo que nos está ocurriendo o quedarnos en nuestras casas y morirnos de asco”.

"Es mi álbum mas personal, cada canción refleja un capítulo de mi vida"

Asegura que no se ha guardado nada, y ha querido compartir con sus fans toda su vida “No sé si será el mejor o peor disco de mi vida, pero sí es el más importante de mi vida, porque he querido compartir con la gente que me sigue mis historias personales, que sepan de dónde vengo y qué es lo que me ha ocurrido. Desde que nació mi hija Manuela, empecé a hacer un repaso de toda mi vida, también de esos capítulos que no son tan buenos, pero que te dejan unos aprendizajes muy importantes”.

"Compuse una canción para Jon Secada y quiso cantarla conmigo ¡Como le voy a decir que no a Jon Secada!"

El disco cuenta con diferentes colaboraciones como la deChenoa, Samo (ex cantante del grupo mexicano Camila),David Botero,Critika, Bombai o Jon Secada. Además hay unos mixes de unos djs que me encantan que son Binomio y Esteban Lopez Dj "He de confesarr que al ser un disco tan autobiográfico no quería hacer duetos, pero de forma natural han ido surgiendo estas colaboraciones. En el caso de Jon Secada, la colaboración surge porque escribo una canción para él, junto a David Santiesteban, basándome en una historia personal y al mismo tiempo Jon buscaba un primer single para salir en España, la escuchó y le gustó. Cuando me oyó cantar el tema me propuso compartirlo y !como voy a decir a Jon Secada que no¡"..

En cuanto a las medidas de seguridad en el concierto, Soraya defiende que la cultura es segura "Hemos reducido aforos, el público estará sentado, si no tuviéramos las medidas de seguridad más estrictas no haríamos el concierto. La cultura es segura, durante todos los eventos culturales este verano, no ha habido contagios”.

"Bombai comenzará el concierto, compartiremos escenario y terminaré yo"

No estará sola en Toledo“Voy a estar con Bombay. Ellos van a empezar el concierto, vamos a compartir un tiempo juntos y después termino yo. Nunca se sabe si el concierto va a ser el último y por eso queríamos estar juntos en Toledo”.

Soraya comenzó su carrera musical en 2005 cuando la conocimos en el programa de televisión OT y cosechó sus primeros triunfos con el álbum debút "Corazón de Fuego". Fue disco de platino y permaneció más de 20 semanas en listas.

En 2018 el single “Que bonito”fue la sintonia oficial de la Copa del Rey Gran Canaria 2018. El single “Por si no vuelves” junto a Jon Secada, fue el adelanto de su último trabajo que preparó en Miami. Se estrenó en su cumpleaños y el mejor regalo fue que consiguió el Nº1 en tunes.

Ha seguido participando en programas de televisión como “Tu Cara me suena” e incluso ha participado en el rodaje de la película, “La Bola Dorada” dirigida al público infantil donde interpretaba a la madre de protagonista. Por cierto que el rodaje coincidió con el embarazo de Manuela, su única hija.