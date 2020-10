El histórico obrador Santo Tomé en Toledo presenta hoy el único mazapán de España reconocido con la Espiga Barrada, que certifica que no contiene gluten. Será esta tarde cuando se presente este certificado en Brunch Santo Tomé, el establecimiento que la empresa abrió en la Avenida de Irlanda nº 3, en octubre de 2019, con una línea de productos sin lactosa y sin gluten, certificados por la Federación de Asociaciones de Celiacos de España.

"Lo mejor es ver la cara de ilusión de los niños al comprobar la cantidad de productos que pueden comer sin gluten"

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con Ana de Mesa, Directora de producción de Santo Tomé “No ha sido sencillo, ha sido un proceso de tres años, desde que surge la idea por la necesidad que tenemos con la demanda de los clientes, pero ha sido muy reconfortante haberlo conseguido cuando ves las caras de los niños al ver la amplitud de gama de productos que pueden tomar”.

"Tenemos el único mazapán de España certificado con la Espiga Barrada"

La Espiga Barrada es un sistema de Licencia Europeo para productos sin gluten. De esta manera se convierte en el primer obrador con una amplia lista de productos sin gluten, entre ellos el mazapán , con Espiga Barrada en España “Somos el único mazapán, actualmente, que está certificado en esta categoría en España y es curioso porque el mazapán no lo tiene, pero hay que asegurar que en el laborioso proceso no existe una contaminación cruzada con otra línea de productos que sí que llevan harina”.

A pesar de que durante el Estado de Alarma tuvieran que cerrar sus establecimientos, nunca pararon la producción "Hemos trabajado muchísimo. Abrimos en mayo uno de los establecimientos, en la calle colombia y en junio abrimos el Brunch y en octubre abrimos en Zodover los fines de semana. Ahora viene Navidad y hemos intentado organizarnos para acercar Santo Tomé al cliente, vía online, a través de nuestra página web vendemos a toda España y Europa”.

Incluso durante el Estado de Alarma tuvieron un gesto dulce y solidario repartiendo algunos de sus típicos productos, como el mazapán, entre el personal sanitario en los hospitales de Toledo.

"Producimos anualmente 40 toneladas de mazapán. Este año estimamos una bajada del 40 o 50%"

De cara a la campaña de navidad, Ana no se muestra demasiado optimista "evidentemente no podemos asegurar que tendremos la misma producción que el año pasado, que sacamos 40 toneladas de mazapán, la mitad en los dos meses previos a Navidad. No hay una previsión muy positiva y estamos estimando un 40 o 50 % de bajada de producción”.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, participa, a las 18:00 horas, en la presentación de este primer mazapán a nivel nacional sin gluten en el ‘Brunch Santo Tomé’ de Toledo (Avenida de Irlanda, 3).

