Santa Bárbara acogerá nuevas viviendas públicas para jóvenes toledanos tras 16 años de espera

Toledo ya vibra con su Semana Grande, un año más el Corpus Christi de la capital castellanomanchega se pone como referente en la península ofreciendo uno de los días más especiales para toledanos y visitantes.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha pasado por los estudios de COPE Castilla la Mancha para hablar de esta semana especial y otros asuntos, "fundamentalmente el miércoles y el jueves, es cuando llega Toledo a su punto más álgido, a su punto de máxima ebullición, la víspera del Corpus, el Corpus con Jesús por las calles. Una procesión que tiene cientos de años y que se mantiene completamente las esencias, mantiene los valores, mantiene lo esencial y eso es lo verdaderamente importante que hace que tanto toledanos como visitantes celebren este día 30 como uno de los días más importantes de España, sin lugar a dudas".

De momento, en estos primeros días de Corpus, el balance es ciertamente positivo, en Toledo existe siempre está esa idea generalizada de que "el recinto ferial de la Peraleda es un lugar al que la gente no quiere ir, se ha demostrado que no es así. Que si a las personas y a la gente les ofreces cosas atractivas, la gente va. El viernes, que fue el primer día del recinto ferial de la Peraleda, más de 20.000 personas estuvieron en el concierto que se celebró. Cerca de 2.000 personas en ese innovador y primer concurso de peñas de la ciudad de Toledo. Y un lleno absoluto en las distintas carpas, de los ocho establecimientos hosteleros. Ayer domingo, por la tarde había gente también, estamos rompiendo clichés que existían, que no hacían honor a la verdad que trataban de ponernos el sanbenito de que en Toledo no tenemos fiestas".

Toledo, ciudad europea del deporte 2025

Fomentar la práctica deportiva en todos los niveles y los hábitos de vida saludable, es algo que los Ayuntamientos no pueden cesar de incidir. "Toledo tiene miles de deportistas, algunos deportistas que están en la élite, algunos de ellos olímpicos, pero sobre todo lo que tiene son unas canteras y un deporte base y un deporte popular impresionante. Por eso, qué mejor que ser ciudad europea del deporte para demostrar a toda Europa, a todo el mundo, que es maravilloso hacer deporte, pero además es maravilloso hacerlo en una ciudad patrimonio de la humanidad, una de las más bonitas del mundo. Este próximo día 10 de junio, además, celebramos algo verdaderamente importantísimo: la presentación de la equipación del equipo olímpico español. Gracias a Joma y gracias al Comité Olímpico Español que por primera vez van a hacer esta presentación de la equipación fuera de Madrid, y han decidido hacerlo en Toledo y lo vamos a hacer en la plaza del Ayuntamiento frente a la fachada principal de la Catedral. Por tanto, un evento de gran magnitud".

Vivienda

¿Cómo se está planteando el problema sobre los jóvenes que están buscando vivienda para quedarse y a vivir en esta ciudad? Toledo quiere dar respuestas a esa importante demanda de vivienda que esta incrementándose, fundamentalmente en jóvenes toledanos, y "tratar de evitar ese éxodo de jóvenes que se marcharon los últimos 20 años a municipios del alfoz de Toledo, que han crecido casi en 50.000 habitantes".

"En estos momentos estamos en disposición de poder decir que antes de finalizar el año presentaremos esta primera promoción después de 16 años, de vivienda pública para jóvenes toledanos gracias a la Empresa Municipal del Suelo de Vivienda y además, os puedo anunciar que la ubicación de esta promoción será en el barrio de Santa Bárbara, en mi barrio, por lo tanto estoy muy contento de poder decirlo y estamos trabajando con los técnicos de la empresa municipal del suelo de vivienda para sacar un proyecto lo mejor posible y además lo antes posible".

Cuartel de la Guardia Civil

Hace unos días, en el pleno se decidió que si no hay novedades en cuanto a la consturcción de ese cuartel que tanto ha dado que hablar, se pedirá que el Estado devuelva los terrenos cedidos de la Peraleda, si finalmente no se van a utilizar en este emplazamiento. Carlos Velázquez nos contaba que ciertamente, "se aprobó en el pasado pleno del viernes, que en el caso de que no ejecuten los trabajos para empezar las obras antes del 31 de julio, que nos devuelvan ese suelo. Son 37.000 metros cuadrados que se regalaron el año pasado, de todos los toledanos, para construir un cuartel de la Guardia Civil que no se ha realizado. Es más, lo que sabemos es que hay inconvenientes de carácter técnico que hacen imposible la construcción en esta zona. Por lo tanto, creo que tiempo han tenido para tomar la decisión".

Desde el Ayuntamiento de Toledo recalcan que han hecho todo lo que estaba a su alcance, también en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, ofreciendo parcelas alternativas. "Y la única novedad es que el cartel que anunciaba la construcción del cuartel en La Peraleda ha desaparecido misteriosamente. Ese cartel ya no está. Hace dos semanas que desapareció y le puedo asegurar que el Ayuntamiento no lo ha quitado. Pero efectivamente nos hemos dado cuenta cuando hemos bajado la Peraleda estos días. Y mucha gente se está dando cuenta ahora que la rotonda de acceso, la segunda rotonda, ya dentro de la peraleda donde estaba ese cartel anunciador, pues ha desaparecido. No sabemos si habrá sido delegación de gobierno o Guardia Civil. No sabemos quién lo ha quitado. Pero esa es la única novedad, que el cartel que anunciaba el cuartel ya no está".





