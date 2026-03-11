Puentes al borde del colapso sobre las vías del tren en Toledo atemorizan a agricultores y vecinos

La preocupación crece entre los agricultores y ganaderos de la provincia de Toledo por el "estado pésimo" de dos puentes agrícolas situados sobre las vías del tren en el tramo entre Tembleque y El Romeral. Los afectados denuncian el progresivo deterioro de las infraestructuras, que utilizan a diario con tractores y maquinaria pesada, y aseguran sentir "directamente miedo" ante un posible derrumbe.

Agujeros y barandillas sobre la vía

El estado de los puentes es alarmante. La calzada presenta grandes agujeros y socavones que dejan a la vista el mallazo de la estructura. Además, gran parte de las barandillas de hierro laterales ya no existen. Según los vecinos, estas se han ido desprendiendo con el tiempo y han caído "directamente sobre las vías o al lado", lo que supone un grave riesgo para la circulación ferroviaria.

Estado de la infraestructura

Pedro Casas, agricultor y autor del blog local "Todo Tembleque", ha sido uno de los principales altavoces de esta denuncia. "No podemos pensar otra cosa que que se puede caer un trozo de puente o, en el peor de los casos, hundirse", afirma. La sensación de inseguridad es constante para quienes deben cruzar los pasos elevados para trabajar.

La respuesta de Adif: sin presupuesto

La situación es conocida por las administraciones. Según explican los afectados, el problema se ha tratado en plenos municipales y el Ayuntamiento de Tembleque lo trasladó a Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias. Sin embargo, la respuesta fue que "no tenían presupuesto" para acometer la reparación. Una contestación que, según denuncian, se remonta a "hace dos o tres años".

Los agricultores denuncian el estado deplorable de las vías

El reciente accidente de Adamud (Córdoba) ha servido de catalizador para que estas denuncias cobren más fuerza. A raíz de la publicación de Pedro Casas, agricultores de pueblos limítrofes como Villacañas han comenzado a reportar problemas similares en otros puentes agrícolas de la zona, evidenciando un problema de mantenimiento que podría extenderse por más puntos de la red.