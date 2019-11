"Puedo decir hoy que estamos en disposición de sacar un escaño más que en las pasadas elecciones"

Entrevistamos en "La Mañana de Herrera" en COPE Toledo a Vicente Tirado, candidato popular, nº 1 al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo.

"Los votos de Ciudadanos, si no consigue ningún escaño, se van a ir a la papelera y los de VOX engordaron al PSOE"

Lo primero que le preguntamos es si este domingo va a ser la segunda oportunidad para ganar “Lo va a ser, pero no sólo para el PP, es una oportunidad para España, porque necesita un cambio de gobierno, es muy importante no entrar en el juego del Partido Socialista en el de “divide y vencerás”. Es importante que el domingo vayamos todos unidos en torno al PP, porque las otras opciones son minoritarias, por ejemplo Ciudadanos, aquí no le dan ningún escaño, quiere decir que todo los votos del partido naranja, si no saca ningún escaño, es voto que va a la papelera, lo mismo que pasó con VOX que sacó 2,5 millones de votos al Senado que no se tradujeron en ningún senador, engordó al partido socialista".

"Estamos en disposición de sacar un escaño más si no se desperdician los votos del centro-derecha"

Tirado no se pronuncia sobre un posible apoyo programático si el PSOE gana las elecciones: " Salimos a ganar y estamos en disposición de decir hoy en el último día de campaña que puede haber un vuelco en España, si votamos al PP y no desperdiciamos ningún voto el centro derecha, creo que es muy importante sacar un escaño más y estamos en disposición de sacarlo y será un día muy feliz la noche del domingo 10 de noviembre”.

Escucha la entrevista completa: