Un plan gratis en Toledo para descubrir espacios que casi nadie ha visto: "Solo unos días"

Toledo se prepara para desvelar algunas de sus joyas patrimoniales más desconocidas. Durante los días 18 y 19 de abril, la ciudad celebra la XIV edición de las Jornadas de Puertas Abiertas de Claustros y Capillas, una iniciativa que permite el acceso a espacios históricos que habitualmente se encuentran cerrados. Organizadas por el Consorcio de Toledo, las jornadas ofrecen una oportunidad única para explorar el interior de conventos y edificios religiosos del casco histórico.

Qué tesoros ocultos se podrán visitar

El programa incluye visitas guiadas y teatralizadas en enclaves que forman parte de la identidad de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad. La entrada es libre, gratuita y por orden de llegada. Los espacios que se podrán visitar son el Convento de Carmelitas Descalzos (Capillas de la Iglesia), el Convento de San Clemente (Sala Capitular y Claustro de las Procesiones), el Convento de las Concepcionistas (Capilla de San Jerónimo, capilla de San Juan y el Claustro) y el Convento de Santa Isabel de los Reyes (Patio de la Enfermería y Puertas del Refectorio bajo).

Horarios de las visitas

Las visitas se desarrollarán durante el fin de semana en horario de mañana y tarde. El Convento de Carmelitas Descalzos y el Convento de San Clemente abrirán el sábado 18 de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el domingo 19 su horario será de 10:30 a 12:30 y de 16:30 a 19:30 horas.

Por su parte, el Convento de Concepcionistas recibirá visitantes el sábado 18 de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas, y el domingo 19 en el mismo horario. Finalmente, el Convento de Santa Isabel de los Reyes tendrá un horario de 11:00 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 horas tanto el sábado como el domingo.