¿Por qué Extremadura es el "principal polo inversor" de España para los centros de datos?

Extremadura se ha consolidado como uno de los territorios más atractivos de España para la inversión en centros de datos. Así lo confirma el último informe de la agencia DoubleTrade, que sitúa a la región como el principal polo inversor del país en grandes proyectos vinculados a esta industria estratégica, un hecho que ha sido valorado por el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado.

El estudio de DoubleTrade constata que el sector atraviesa un momento de fuerte crecimiento, impulsado por la demanda de la inteligencia artificial y los servicios en la nube. En este contexto, Preciado ha subrayado que la región va en la dirección correcta, ya que "Extremadura reúne condiciones diferenciales que hoy son determinantes para el sector: disponibilidad de suelo, capacidad energética, un firme compromiso con las energías renovables y una planificación orientada al crecimiento ordenado y sostenible".

Según el informe, el sector avanza hacia una "industrialización" basada en ecosistemas donde confluyen energía, suelo e infraestructura digital. En este nuevo escenario, la región se posiciona como un territorio capaz de albergar instalaciones a gran escala. Preciado ha recordado que "la llegada de centros de datos a Extremadura no solo supondrá inversión y empleo, sino también una oportunidad para reforzar la soberanía digital, atraer talento y generar un efecto tractor sobre otros sectores".

La llegada de centros de datos no solo supondrá inversión y empleo, sino también una oportunidad para reforzar la soberanía digital" Juan Carlos Preciado Secretario General de Transformación Digital

Principales proyectos en Extremadura

Actualmente, existen en la región varios proyectos de centros de datos en distintas fases. El más avanzado es Nostrum Evergreen (Ingenostrum) en Badajoz, mientras que en Mérida se encuentra en fase preparatoria el proyecto Lusitanus (FRV). A mayor escala, destacan los grandes campus de MERLIN-Edged en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, diseñados para un desarrollo por fases.

Desde la Junta de Extremadura se ha destacado el trabajo coordinado para "facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos estratégicos, garantizando seguridad jurídica, agilidad administrativa y una integración compatible con el respeto al entorno". Para el ejecutivo, este reconocimiento refuerza el posicionamiento de la comunidad como un nodo fiable dentro del ecosistema digital europeo y un territorio preparado para la economía digital.