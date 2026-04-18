Bernabé Blanco: "La Romería de Tomelloso es más que una fiesta: es fe, tradición y sentimiento de pertenencia"

Con una mezcla de "emoción y gratitud" recibía Bernabé Blanco su nombramiento como Pregonero de la Romería de Tomelloso 2026.

A unas horas de pronunciar las palabras con las que arrancará oficialmente esta celebración tan querida y multitudinaria, el pregonero nos cuenta en COPE que "este encargo no es solo un nombramiento, sino que es un regalo inmenso y una responsabilidad que te impresiona".

Una tradición arraigada

La Romería de Tomelloso es, según Blanco, una parte esencial de la identidad de los tomelloseros, profundamente ligada a la infancia, la familia y las conversaciones.

Desde pequeños, "los tomelloseros aprendemos que el último domingo de abril no es un día cualquiera, sino una fecha esperada y preparada con gran emoción. Un día en el que todo gira en torno a la figura de la Patrona, la Virgen de las Viñas" explica el pregonero.

AFAS Tomelloso Bernabé Blanco es una persona muy conocida en Tomelloso, ya que ocupa desde hace años el cargo de gerente en la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAS)

La mezcla de fiesta y fe

El pregonero señala que ha vivido la romería "en familia, con amigos, con emoción y con alegría".

Destaca la "mezcla única" que caracteriza esta celebración, donde se entrelazan "la fiesta y la fe". Según él, esta dualidad "solo se entiende cuando se camina hacia Pinilla" con el corazón abierto, dispuesto a vivir ambas dimensiones de la jornada.

La mezcla de fiesta y fe de la Romería de Tomelloso solo se entiende al ir a Pinilla para vivir ambas cosas" Bernabé Blanco Pregonero de la Romería de Tomelloso 2026

Un pregón que nace del corazón

Para la elaboración de su discurso, el pregonero ha decidido no centrarse en "palabras brillantes", sino en el significado de "pertenecer a un pueblo que mantiene vivas sus raíces".

Su pregón será un homenaje a quienes le enseñaron a querer la romería, como sus padres y abuelos, y a todas las personas que, desde la humildad, como los miembros de la Hermandad de la Virgen de las Viñas, sostienen la celebración año tras año.

El pregón nacerá del deseo de "estar a la altura" de lo que la patrona representa para el pueblo.

El autor adelanta que intentará "hablar desde lo que siente", desde su experiencia y desde aquello que "identifica a Tomelloso como pueblo".

Su objetivo es que los asistentes vivan la Romería con la intensidad que merece.

Ayuntamiento de Tomelloso Bernabé fue nombrado, en la Feria y Fiestas de Tomelloso 2025, Viñador de Honor

Finalmente, expresa su deseo de que, durante la Romería, los vecinos se reconozcan unos a otros y comprendan que comparten "algo mucho más grande que una fiesta". Como él mismo concluye, "compartimos fe, compartimos tradición y compartimos una pertenencia".