Lorca celebra su duodécima romería rociera con una procesión por toda la ciudad
La Hermandad Nuestra Señora del Rocío organiza un evento inspirado en la fiesta de Almonte que recorrerá varios puntos emblemáticos de la localidad
Lorca - Publicado el
1 min lectura
La Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Lorca celebra este sábado la duodécima edición de su romería. El evento tendrá lugar en el entorno de la pedanía de El Consejero, donde los rocieros acamparán durante la fiesta, que se inspira en la que se celebra en la aldea de Almonte (Huelva).
Un recorrido por la ciudad
La jornada ha comenzado con una misa y la salida de la procesión desde la iglesia de El Carmen, en el centro de la ciudad. El recorrido pasará por varias iglesias donde los romeros realizarán ofrendas florales a las imágenes titulares de esas parroquias.
Entre los templos visitados se encuentran las iglesias de San Francisco y El Rosario, sedes del Paso Azul y del Paso Blanco. Allí, los romeros serán recibidos por las juntas directivas de estas destacadas hermandades de la Semana Santa de Lorca.
Convivencia y fin de fiesta
Posteriormente, la comitiva se dirigirá al antiguo campo de fútbol de la pedanía de El Consejero para una comida de convivencia. La jornada concluirá en el recinto ferial del Huerto de la Rueda, con la actuación de la artista Gema Mariscal.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.