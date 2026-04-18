Lorca celebra su duodécima romería rociera con una procesión por toda la ciudad

Romeros junto al Sinpecado en la puerta de la iglesia de El Carmen de Lorca

La Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Lorca celebra este sábado la duodécima edición de su romería. El evento tendrá lugar en el entorno de la pedanía de El Consejero, donde los rocieros acamparán durante la fiesta, que se inspira en la que se celebra en la aldea de Almonte (Huelva).

Un recorrido por la ciudad

La jornada ha comenzado con una misa y la salida de la procesión desde la iglesia de El Carmen, en el centro de la ciudad. El recorrido pasará por varias iglesias donde los romeros realizarán ofrendas florales a las imágenes titulares de esas parroquias.

Entre los templos visitados se encuentran las iglesias de San Francisco y El Rosario, sedes del Paso Azul y del Paso Blanco. Allí, los romeros serán recibidos por las juntas directivas de estas destacadas hermandades de la Semana Santa de Lorca.

Convivencia y fin de fiesta

Posteriormente, la comitiva se dirigirá al antiguo campo de fútbol de la pedanía de El Consejero para una comida de convivencia. La jornada concluirá en el recinto ferial del Huerto de la Rueda, con la actuación de la artista Gema Mariscal.