Una mujer pierde la vida tras sufrir un atropello en Burguillos de Toledo
Los medios desplazados hasta el lugar de los hechos no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura
Los hechos han ocurrido esta misma tarde, pasadas las 17:20, cuando la mujer de 81 años de edad ha sido atropellada por un turismo en la calle San Pedro, situada en el centro de esta localidad toledana.
Según fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto la Guardia Civil como una UVI móvil, que no ha podido hacer nada por la vida de esta mujer.
