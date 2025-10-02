COPE
Una mujer pierde la vida tras sufrir un atropello en Burguillos de Toledo

Los medios desplazados hasta el lugar de los hechos no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima 

Fallece una mujer en Burguillos de Toledo

Jaime Martinez Rivero

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura

Los hechos han ocurrido esta misma tarde, pasadas las 17:20, cuando la mujer de 81 años de edad ha sido atropellada por un turismo en la calle San Pedro, situada en el centro de esta localidad toledana. 

Según fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto la Guardia Civil como una UVI móvil, que no ha podido hacer nada por la vida de esta mujer.  

