Rafael Lillo García

El ayuntamiento de Mora ha decidido suspender el Carnaval 2021 y también suspenderá la Fiesta del Olivo. Lo ha anunciado esta mañana el alcalde Emilio Bravo en "Herrera en COPE Toledo": “Próximamente tenemos que hablar con la Comisión de la Fiesta del Olivo porque seguramente, ya te avanzo, que también habrá que suspender la Fiesta del Olivo y esto me duele mucho porque ya la tuvimos que suspender el año pasado. Están en las naves las carrozas prácticamente terminadas, preparadas desde el año pasado. Durante meses estuvieron trabajando las peñas y los carroceros. Nos reuniremos a finales de esta semana o principios de la que viene con la Comisión y tomaremos una decisión que no va a ser la que todos quisiéramos, pero que en estos momentos no hay más remedio que tomarla”.

"Una mala noticia que se une al fallecimiento de José Fernández-Marcote uno de los impulsores de la Fiesta del Olivo"

Una mala noticia que se une al fallecimiento el pasado mes de enero de D. José Fernández-Marcote Sánchez-Guerra, uno de los artífices e impulsor durante muchos años de la Fiesta del Olivo, por lo que recibió la Medalla de Oro en reconocimiento a su labor en pro de esta celebración festiva.

APOYO A LOS HOSTELEROS CON LA EXENCIÓN DE LA TASA DE TERRAZAS

El alcalde ha querido también mostrar su apoyo a los hosteleros en la manifestación convocada esta mañana en Toledo y ha anunciado medidas de apoyo a este sector:

“Desde el ayuntamiento y de las Cortes les estamos apoyando constantemente”. La última medida ha sido suspender de nuevo la tasa de terrazas a los hosteleros “Ya el año pasado al principio la suspendimos y durante el tiempo que estuvimos confinados tampoco pagaron la tasa de basura y en el pleno de la semana pasada hemos aprobado que durante este primer semestre del año estén exentos del impuesto de las terrazas. Ahora mismo no pueden utilizarla porque los establecimientos están cerrados, pero esperemos que puedan hacerlo pronto y apoyar a un colectivo que tan mal lo está pasando y tan injustamente les están tratando”.