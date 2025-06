Madrugones y una larga cola para hacerse con una silla del Corpus Christi de Toledo: "A las 2 de la madrugada"

Eran las 2 y media de la madrugada cuando ha llegado el primer vecino de Toledo hasta el quiosco de Turismo ubicado en la Plaza de Zocodover. "Me ha acompañado mi hija y nada, a las tres menos veinte, ha venido el segundo. Nos hemos traído una sillita y he estado hablando con mi hija".

No había amanecido cuando muchos toledanos y toledanas ya estaban esperando en la Plaza de Zocodover, haciendo una larga cola para conseguir una de las 2.900 sillas que se alquilan para ver cómodamente la procesión del Corpus Christi de Toledo, que tendrá lugar el próximo jueves 19 de junio.

"Tenemos la tradición de subir aquí a por las entradas. No por comodidad porque fíjate la comodidad, levantarte a las 2 de la mañana", decía uno de los toledanos que esperaban su silla.

COMO CADA AÑO

Una tradición muy arraigada en la ciudad, previo a la Semana Grande de Toledo. "En Toledo es de toda la vida, una fiesta internacional. Mientras que podamos, seguiremos viniendo", comentaba una señora que muy graciosa comentaba la falta de jóvenes interesados en esta tradición, "ahora que la juventud no lo sabemos, porque verá usted que todos los que somos, somos unos carrozas".

El número de sillas que se instalarán se mantienen, como el pasado año, en 2.900. Estas posiciones estarán desplegadas en calles como la calle Comercio, la plaza de Zocodover, Plaza de San Vicente, Plaza de San Juan de Mariana, Calle Alfonso X El Sabio o Calle Arco Palacio.

Aunque es una tradición ir hasta el quiosco de forma presencial, hay un 30% de localidades que se venden a través de Internet. No se podrán adquirir más de 10 tickets por persona en venta física y no más de 5 tickets por persona a través de internet. Cada silla con impuestos incluidos, es de 12 euros.

Una señora nos contaba que lleva comprando las sillas todos los años, "tengo 84 años y solo he faltado el año que murió marido". Asegura que el precio de la silla le parece normal, "lo han ido subiendo poco a poco, pero me parece bien".

la silla perfecta

No vale cualquier silla. Las más preciadas son las de la Calle Ancha, Comercio y Zocodover y en el lado de la sombra. Por eso merece la pena la espera.

Hablábamos con otra señora que también llevan madrugando año tras año "yo estoy aquí desde las 05.00 horas porque tengo una amiga que tiene escayola y quiero coger la primera fila para que esté más cómoda". Nos comentaba que no sabía si lo iba a conseguir por que la sombra se agota muy rápido.

COPE Esperando una silla para el Corpus Christi

"A ver si tenemos suerte, porque después de ser los primeros, me imagino que habrá", nos comentaba otra mujer que llevaba en la cola desde las seis y media de la mañana, hacía una queja: "luego no nos dan las que queremos. Les dices que aquí y te dicen que no hay entrada y somos las primeras. Les dan entradas para los hoteles, para los turistas y los toledanos, nos quedamos al sol".

Lejos de la realidad. Quien estaba haciendo esa cola, como un toledano más, era el presidente de la Asociación de Hostelería de Toledo, Tomás Palencia quien nos aseguraba que "eso no es así, porque, de hecho, yo soy hostelero y estoy aquí haciendo cola como todo el mundo, para comprar mis sillas, para mi familia".