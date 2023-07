La rápida intervención de un policía en Esquivias salva la vida a un hombre de 77 años

Jesús Marcos García patrullaba por las calles del municipio de Esquivias como todos los días. Es jefe de la policía local de este municipio. Le llamó la atención un grupo de coches mal estacionados en la calle pero antes de parar ya vio que había una persona tendida en el suelo con sangre en la cabeza. Al acercarse vio que este vecino, de 77 años, no se movía, tenía los ojos en blanco, con espuma en la boca y sin constantes vitales.

Inmediatamente se puso a hacerle la maniobra de reanimación cardiopulmonar. “Estuve casi dos minutos que para mí fueron una eternidad y entonces dio una bocanada de aire, le puse en posición de seguridad y le estuve preguntando que quién era, donde vivía, si tenía familia, quién era yo... y me lo dijo todo. Tenía ya plena consciencia”.

Una vez que llegaron los servicios sanitarios, Jesús se acercó al domicilio de este hombre para hablar con su mujer y su hija y contarles lo que había pasado. Le conocía de verle por el pueblo, yendo a la farmacia o al supermercado. “Me dieron las gracias y me quedé con su teléfono para preguntarles por él. Me dijeron que había llegado al hospital en estado muy crítico pero que estaba estable. Por los síntomas, creemos que fue un infarto. Hace un mes le habían detectado una arritmia cuando le habían operado de cataratas”. Se encuentra aún en observación en el hospital donde le han colocado un marcapasos.

El tiempo en estos casos es fundamental, nos cuenta Jesús, “no puedes esperar a nada, tienes que ponerte en marcha enseguida. En el momento que dio la bocanada... todavía pienso en ello y se me ponen las lágrimas en los ojos, porque has devuelto la vida a una persona. Quiero hacerle una visita y ya me contará”.

Jesús Marcos García lleva 17 años de policía local y ésta ha sido la tercera vez que se encuentra en una situación similar. En uno de los casos no consiguió sacar adelante a la persona que entró en parada. “Haces todo lo que puedes pero te puede salir bien o te puede salir mal”.

Afortunadamente, ésta es historia con final feliz.