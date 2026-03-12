El glaucoma no avisa: la detección precoz es la única clave para preservar la visión

España acoge esta semana el vigésimo congreso de la sociedad española de glaucoma, una cita que ha reunido a más de 700 de los mejores especialistas del país en Toledo. El encuentro coincide con la Semana Mundial del Glaucoma, un evento destinado a concienciar sobre la importancia de luchar contra la ceguera evitable. En este marco, el doctor Carlos Lázaro, director médico del instituto oftalmológico de Toledo y organizador del congreso, ha explicado las claves de esta enfermedad.

Nuevas tecnologías para el diagnóstico y la cirugía

Uno de los principales avances presentados en el congreso es la aplicación de nuevas tecnologías para combatir el glaucoma. Según el doctor Lázaro, "la llegada de la inteligencia artificial, especialmente a la hora del diagnóstico del glaucoma, es quizás uno de los principales avances". Junto a la IA, también destacan las innovaciones en el quirófano, como la cirugía microincisional y los nuevos dispositivos para operar, que "han venido para mejorar la salud de nuestros pacientes".

El enemigo silencioso que afecta al 4% de la población

El glaucoma es una enfermedad degenerativa del nervio óptico causada generalmente por un aumento de la presión intraocular. Esta presión daña las fibras que transmiten la información visual al cerebro, provocando una pérdida de visión que el paciente no percibe hasta que el daño es severo. "Los pacientes no se dan cuenta realmente que tienen la enfermedad hasta estadios avanzados", advierte el especialista.

Los pacientes no se dan cuenta realmente que tienen la enfermedad hasta estadios avanzados"

Las cifras son alarmantes: el glaucoma afecta aproximadamente al 4% de la población, pero la mitad de ellos, más de medio millón de personas en España, no sabe que lo padece. "Es fundamental que desde las instituciones seamos capaces de transmitir la importancia de la detección precoz de la prevención del glaucoma", subraya Lázaro.

Carlos Lázaro, Director del Instituto Oftalmológico de Toledo

Prevención: una revisión anual a partir de los 40 años

La mejor arma contra el glaucoma es la prevención. Los oftalmólogos plantean una recomendación clara: realizar una revisión oftalmológica anual a partir de los 40 o 45 años. Esta medida es especialmente importante para los grupos con mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, como personas con antecedentes familiares de glaucoma o pacientes con alta miopía.

Afortunadamente, recibir un diagnóstico de glaucoma hoy en día no es sinónimo de perder la vista. El doctor Lázaro se muestra optimista al respecto: "El diagnóstico precoz y los tratamientos que hemos conseguido pueden mantener la visión de este paciente el resto de su vida". La clave, insiste, es detectar la enfermedad a tiempo para poder frenar su avance. "Somos capaces de evitar la ceguera, pero hay que llegar a tiempo", concluye.

Somos capaces de evitar la ceguera, pero hay que llegar a tiempo"

La prueba para detectar el glaucoma es sencilla e indolora, y consiste principalmente en medir la presión ocular y comprobar el estado del nervio óptico. Un gesto simple que puede salvar la visión de miles de personas que, sin saberlo, ya sufren los efectos de este enemigo silencioso.