Detenido un conductor kamikaze en Toledo tras causarle la muerte a un motorista de 30 años en la A-5

La Guardia Civil ha detenido a un conductor que el pasado 30 de agosto recorrió hasta dos kilómetros en sentido contrario por la autovía A-5, vía que une Madrid-Badajoz, hasta llegar a la altura de la localidad toledana de Torrijos, donde provocó un grave siniestro vial.

El accidente se saldó con una víctima mortal, un joven motorista de 30 años, además de dos heridos graves y una persona con heridas leves que fue atendida en el lugar del siniestro. En total, cuatro vehículos se vieron implicados en la colisión múltiple, que también ocasionó importantes daños materiales.

Dio positivo en alcohol y drogas

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, el conductor arrojó resultado positivo en las pruebas de alcohol y drogas tras el accidente, lo que agrava su responsabilidad penal. Los hechos ocurrieron sobre las 23:30 horas, cuando el vehículo invadió la calzada en sentido contrario, generando una situación de extremo peligro para el resto de usuarios de la vía.

El detenido, que ya ha pasado a disposición judicial, está acusado de ser el presunto autor de varios delitos: homicidio por imprudencia, lesiones, conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás y conducción bajo los efectos del alcohol y drogas.

De ser condenado, podría enfrentarse a penas de hasta 9 años y 6 meses de prisión, además de la retirada del carné de conducir durante un periodo de hasta 16 años.