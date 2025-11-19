Patrick Messow: "La lesión de Florin Andone tiene mala pinta y pueden ser varios meses"
El director general del At. Baleares lamenta las lesiones de Iván, Bover y Florin. Confirma en DEPORTES COPE BALEARES que ficharán en el mercado invernal y se muestra ilusionado con el derbi ante el Poblense así como la eliminatoria copera con el Espanyol. También confirma que ya está aprobada la Tribuna Ingo Volckmann por los socios
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura7:12 min escucha
