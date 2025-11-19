COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Patrick Messow: "La lesión de Florin Andone tiene mala pinta y pueden ser varios meses"

El director general del At. Baleares lamenta las lesiones de Iván, Bover y Florin. Confirma en DEPORTES COPE BALEARES que ficharán en el mercado invernal y se muestra ilusionado con el derbi ante el Poblense así como la eliminatoria copera con el Espanyol. También confirma que ya está aprobada la Tribuna Ingo Volckmann por los socios

Patrick Messow
00:00
Descargar

Patrick Messow

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura7:12 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 19 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking