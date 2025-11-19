Patrick Messow: "La lesión de Florin Andone tiene mala pinta y pueden ser varios meses"

El director general del At. Baleares lamenta las lesiones de Iván, Bover y Florin. Confirma en DEPORTES COPE BALEARES que ficharán en el mercado invernal y se muestra ilusionado con el derbi ante el Poblense así como la eliminatoria copera con el Espanyol. También confirma que ya está aprobada la Tribuna Ingo Volckmann por los socios