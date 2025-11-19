La imagen del día de Manolo Oliveros: "Adiós a Montjuïc"
El FC Barcelona-Eintracht de Liga de Campeones se jugará en el Spotify Camp Nou tras la autorización de la UEFA.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:32 min escucha
"Cerdán lideraba una trama organizada de cobro de comisiones del 2 % por adjudicaciones de obra del Gobierno"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h