COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo Oliveros: "Adiós a Montjuïc"

El FC Barcelona-Eintracht de Liga de Campeones se jugará en el Spotify Camp Nou tras la autorización de la UEFA.

Video thumbnail
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 19 NOVIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:32 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 19 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking