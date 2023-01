Carlos Velázquez apuesta en su presentación a la Alcaldía de Toledo por un gobierno serio y eficaz

El presidente del Partido Popular de Toledo, Carlos Velázquez, ha apostado este lunes por un gobierno serio y responsable para Toledo, "un gobierno que solucione los problemas, capaz de empezar a construir la ciudad que queremos para el futuro y de transformarla", para que Toledo "vuelva a ser una de las ciudades más importantes de España y recupere la influencia que nunca debimos perder como capital de Castilla-La Mancha".

Así lo ha resaltado en su presentación como candidato a la Alcaldía de Toledo, un acto en el que, acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y del vicesecretario nacional de Organización, Miguel Tellado, ha repasado su trayectoria personal y política en la Toledo, mostrándose muy agradecido "a mi partido de toda la vida. Por haberme elegido para encabezar este reto tan apasionante".

"Poder ser alcalde de la ciudad que me vio nacer es un gran honor y una gran responsabilidad", ha remarcado Velázquez, quien ha repasado los proyectos y mejoras que ha ido consiguiendo la ciudad a lo largo de los años, con gobiernos del PP. Actuaciones "que han transformado nuestra ciudad y que han hecho que Toledo avance", frente a los anuncios y promesas del PSOE "que se quedan en un cajón y nunca llegan a materializarse".

Para el candidato, "16 años de gobiernos socialistas son demasiados, incluso para una ciudad tan fuerte como la nuestra", por lo que se ha comprometido a elaborar entre todos un nuevo proyecto para "una ciudad que no se resigna" a perpetuar siempre los mismos problemas, "que no se resigna a seguir sufriendo atascos todos los días, a las inversiones que nunca llegan, a la parálisis infinita de los proyectos y al estado de abandono de muchos barrios".

"Una ciudad que no se resigna a la inseguridad en algunas zonas y a la falta generalizada de inversión e infraestructuras o que no se resigna a que, por segundo año consecutivo, nuestra ciudad siga perdiendo habitantes", ha continuado Velázquez, quien ha garantizado que "vamos a volver a la política real, que consiste en resolver problemas y no crearlos, unir los barrios y no dividirlos, escuchar a todos y no actuar de forma arbitraria".

En este sentido, ha reclamado "un gobierno que gestione con eficacia, en lugar de gobernar sin planificación y a golpe de ocurrencia" y se ha mostrado convencido de que "vamos a mejorar Toledo y en esa tarea cuento con todos vosotros, con vuestro apoyo, con vuestra participación activa", para hacer crecer "la ola de ilusión que se refleja en todas las encuestas", "con un proyecto político real para nuestra ciudad, porque de anuncios y promesas no se vive".

"Volveremos a hacer más con menos, sabemos que no nos regalarán nada, y que todo lo conseguiremos a base de esfuerzo, ilusión y trabajo, defenderemos nuestros principios por encima de intereses personales, buscando siempre el interés general de nuestra ciudad", ha remarcado Velázquez, para quien "hoy comienza una nueva etapa en Toledo, como ha comenzado también en Castilla-La Mancha con Paco Núñez y con Alberto Núñez Feijóo en toda España".

Por último, ha informado el PP en nota de prensa, ha asegurado que "os ofrezco responsabilidad en lugar de imprevisión, trabajo en lugar de desidia, pasión en lugar de dejadez, sinceridad en lugar de engaños, transparencia en lugar de oscurantismo, humildad frente a prepotencia, escucha en lugar de abandono y, sobre todo, ilusión por mejorar Toledo". Una tarea en la que quiere contar con todos los toledanos y que solo se puede conseguir "empujando todos unidos y en la misma dirección".

Por su parte, Núñez ha lamentado que, con el PSOE, "Toledo hoy carece de proyecto, de rumbo y de futuro y los toledanos merecen mucho más, merecen un alcalde preparado, con experiencia y que trabaje con un gran equipo para que esta ciudad sea referente de todo el país, que genere empleo y oportunidades, para que Toledo lidere no solo nuestra cultura, sino también nuestra economía". "Toledo merece un alcalde capaz, preparado y buen gestor, y ese alcalde es, sin duda, Carlos Velázquez", ha asegurado.

De igual modo, Tellado ha recalcado que el cambio que necesita toda España, tiene que empezar en Castilla-La Mancha y en Toledo, y para ello "hace falta una persona con la experiencia, capacidad y ambición necesarias para hacer de esta ciudad el referente de toda Castilla-La Mancha y estoy convencido de que es Carlos Velázquez".

"El 2023 es el año del cambio y Toledo va a ser esa pieza indispensable, ese escalón necesario para conseguir la victoria no solo en la ciudad, sino también en la comunidad con Paco Núñez y en el conjunto del país con Feijóo", ha concluido.