Asaja denuncia "presión" a ganaderos para vender leche por debajo de coste

La organización agraria Asaja ha denunciado este lunes que las industrias lácteas y la distribución están "presionando" a los ganaderos para que vendan su leche por debajo de los costes de producción.



Así lo ha dicho la organización agraria en un comunicado en el que ha informado de que, después de diez días de diálogo y negociaciones con las industrias lácteas y de distribución, los productores aseguran que los operadores comunican unos precios, pero a ellos les ofrecen otros "irrisorios".



Por ello, Asaja ha asegurado que no se mantendrá "pasiva ante el abuso hacia el eslabón más débil de la cadena alimentaria" y ha advertido que saldrá a la calle para que la sociedad conozca la verdad de la situación y recordar que "hay una ley que prohíbe las conductas de las industrias".



En este punto ha recalcado que son algunos de los grandes operadores del mercado nacional los que pretenden comprar leche de vaca por debajo de los costes establecidos por los ganaderos en 2021 de 0,40-0,41 euros el litro como precio mínimo para poder producir.



Además de la presión de los precios y la de los plazos para renovar los contratos, Asaja CLM ha señalado el incremento de los costes de producción como otro de los factores que están asfixiando al sector.



Así, si el pasado año los ganaderos de la región ya perdían por debajo de los 0,41 euros litro, este año con la desorbitada subida de las materias primas, las pérdidas se hacen inasumibles para el mantenimiento de las explotaciones, ha subrayado la organización.



Por todo ello, Asaja ha anunciado que no descarta convocar movilizaciones y otras actuaciones cada vez más contundentes de manera inmediata, "que no pararán hasta que se revierta la situación de crisis de precios en origen que está llevando al límite a los ganaderos".



Finalmente, ha exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ponga las medidas necesarias para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, "de manera que se impida el abuso y las prácticas irregulares de la industria y la distribución"