Velada unida contra la okupación y la delincuencia. "Hay que estar vigilantes"

Velada, un pequeño municipio de menos de 3.000 habitantes en la comarca de Talavera, vivió el domingo una jornada marcada por la unidad y la determinación. Cientos de vecinos salieron a las calles para manifestarse contra la okupación de viviendas, un problema creciente que, según los habitantes, ha traído consigo un aumento de la delincuencia y la inseguridad en este tranquilo pueblo.

La concentración tuvo lugar, días después de que un grupo de jóvenes de la localidad impidiera el pasado jueves un intento de okupación en una de las casas del municipio. Este acto de valentía fue reconocido públicamente durante la manifestación, en la que el pueblo quiso mostrar su apoyo a estos jóvenes y dejar claro un mensaje: Velada está unida frente a la ocupación.

El párroco del pueblo, D. Martín, fue el encargado de leer un comunicado que reflejaba el sentir generalizado de los vecinos. "Esta lacra hace mucho daño a nuestros jóvenes y a las familias que tienen la desgracia de sufrirla. Con esta concentración mostramos a esas personas que viven ajenas a las normas de convivencia y respeto, y que actúan al margen de la ley, que Velada es un pueblo unido y que quiere vivir en paz", expresó con firmeza.

Uno de los momentos más destacados del acto fue el discurso de Miguel Ángel Berraco, portavoz del Partido Popular, quien quiso dejar claro que este movimiento trasciende las ideologías políticas. "Hoy estamos aquí más allá de ideologías y colores políticos. El compromiso es con Velada, y no puede ser temporal, tiene que ser personal. Porque creo en lo que hacemos como pueblo, y sé que juntos, dejando la política a un lado, podemos lograr un futuro mejor", declaró.

A lo largo de la concentración, se escucharon vítores a favor de la Guardia Civil, reconociendo su labor para frenar la okupación y la delincuencia. No obstante, los vecinos dejaron claro que, aunque confían en las fuerzas de seguridad del Estado, están dispuestos a seguir actuando para proteger su hogar y evitar que el tráfico de drogas o la violencia ganen terreno.

"La okupación violenta de viviendas, los barrios rotos por el consumo de sustancias y la creciente ola de delitos no pueden ser tolerados. No es un problema aislado, es una amenaza que afecta a nuestra vida diaria. Esto no va de izquierda o derecha, va de sentido común, de justicia y de proteger lo que hemos construido con esfuerzo y sacrificio", añadió Berraco, subrayando la necesidad de unidad para enfrentar estos desafíos.

La movilización de Velada ha sido un claro ejemplo de cómo un pueblo pequeño puede levantar la voz y actuar con firmeza ante la adversidad. "La seguridad de nuestros hijos, la paz de nuestras calles y la dignidad de nuestras familias" han sido las razones que han empujado a los vecinos a salir a la calle y manifestarse, recordando que la fuerza colectiva es el camino para un futuro más seguro.

Velada ha hablado: unidos, sin colores políticos, por un pueblo seguro y en paz.