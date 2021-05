Talavera acude a FITUR con la cerámica, Patrimonio de la Humanidad, como bandera

La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha mostrado su “orgullo” por unas técnicas cerámicas que han situado a la ciudad en el listado de representantes como ‘Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad’, declaración que obtuvo en diciembre de 2019 por parte de la Unesco.

El turismo es un “factor fundamental para el desarrollo económico” y “uno de los pilares principales de este equipo de Gobierno” desde que comenzó la gestión de este mandato, ha continuado la regidora talaverana. Por eso, y a pesar de la pandemia y las restricciones que todavía permanecen, “seguimos apostando por ello, si cabe ahora con más fuerza, con ese empuje y aliciente que ha supuesto el nombramiento de la Unesco” a escala internacional.

Así lo ha expresado durante la inauguración del estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) esta mañana, donde ha estado acompañada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la directora general de Turismo, Artesanía y Comercio, Ana Isabel Fernández Samper; la concejala de Turismo, Artesanía y Comercio, María Jesús Pérez, y una representación de representantes de Puebla (México) con los que ayer ya tuvieron opción de intercambiar experiencias y trabajar en futuros proyectos en la Casa de México en España.

Es la primera vez que Talavera de la Reina tiene estand propio, compartido con el municipio vecino de El Puente del Arzobispo, por la misma declaración, y donde la alcaldesa ha tenido ya oportunidad de establecer contactos y futuras reuniones con touroperadores y responsables públicos de otros Ayuntamientos con la intención de crear sinergias en el ámbito turístico y, concretamente, en proyectos relacionados con la cerámica.

Igualmente, la primera edil se ha referido al “turismo sostenible y de experiencia” en el que ya se venía trabajando antes de la pandemia, con rutas con la comarca y de naturaleza,

así como vinculadas a la historia y cultura y patrimonio de la ciudad. También en esta línea se está trabajando para hacer posibles las visitas a los talleres artesanos vía rutas turísticas.

‘Talavera, mucho por ver’

‘Talavera, mucho por ver’ es el lema que este año pone de relieve la delegación de la ciudad en Fitur, para que “tanto los propios ciudadanos de Talavera, como los que todavía no nos conocen, pero están demandando acercarse a descubrirnos, no duden en venir, porque no se van a arrepentir, incluso van a repetir”, ha manifestado. El próximo sábado, tendrá lugar la proyección de los vídeos promocionales de la ciudad, como el de ‘Talavera en los sentidos’ y el conmemorativo del primer aniversario de la declaración de los procesos artesanales de la cerámica como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Muchos secretos que descubrir y despertar a los turistas

“Talavera tiene mucho que ver y ofrecer a los visitantes, es un destino seguro desde el punto de vista gastronómico, patrimonial, de turismo sostenible, de naturaleza, de ocio, cultural o deportivo”, ha continuado, y es que, en cada uno de estos ámbitos, la ciudad “tiene muchos secretos que descubrir y despertar a los turistas”.

Códigos QR para acceder a la web Talavera Turismo

De la mano de las nuevas tecnologías, se han adaptado las promociones turísticas a través de los Códigos QR, una herramienta con la que cualquier persona que pase por el estand de Talavera podrá acceder a la página web ‘Talavera Turismo’, donde se encuentran todos los recursos que en este ámbito tiene que mostrar la ciudad, como artesanía, comercio, rutas, experiencias, etcétera. Desde que se actualizara hace un año, con una un diseño más atractivo y un uso más intuitivo, esta web supera las 140.000 visitas.

García Élez ha tenido oportunidad de hacer entrega de un obsequio de cerámica talaverana a la cantante Rozalén, que es la imagen de la campaña ‘Castilla-La Mancha, tu mundo interior’, que este año va a promocionar el Gobierno regional. Igualmente, ha regalado una bandeja artesanal, por supuesto de cerámica, al presidente del Ejecutivo autonómico.