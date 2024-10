Este es el proyecto ilusionante que se va a realizar en el majestuoso castillo de Escalona. Conoce cuál ha sido su precio

Durante mil años ha pertenecido a la nobleza, ahora ha pasado a ser del pueblo. Te hablamos del castillo de Escalona, un castillo gótico que cuenta en su interior con un palacio mudéjar y que fue inicialmente una fortaleza romana. Un castillo que además fue decisivo en la época de la Reconquista. Ahora pasa a ser público después de tanto tiempo siendo propiedad privada. Álvaro Gutiérrez es el alcalde de Escalona. (Escucha la entrevista completa pinchando en la foto de arriba)

ALCALDE.- Bueno, pues esto es una noticia extraordinaria para, yo creo que para todo el mundo. Indudablemente para los escaloneros y escaloneras que por fin tienen su castillo. Porque, verán, el castillo de Escalona siempre ha estado en Escalona. Usted mismo lo ha dicho, mil años. en manos privadas, pero nunca ha sido de Escalona. El sentimiento, evidentemente, era de nuestro castillo, pero el castillo era privado. Con lo cual ahora hay un sentimiento extraordinario de ilusión, de cariño, de euforia, porque por fin sí que podemos decir que el castillo es de los escaloneros y las escaloneras, que el castillo por fin es del pueblo de Escalona.

PREGUNTA.-¿Y esto cómo ha surgido?

ALCALDE.-Pues no surge de la noche a la mañana, no es una cosa sorpresiva. Bueno, sí que como lo teníamos muy de una forma discreta, pues tampoco había muchas expectativas al respecto, pero sí es verdad que no es algo que salga de una manera espontánea. Llevamos muchos años trabajando en este proyecto, que no solamente la compra del castillo, sino... Todo lo que lleva aparejada la compra del castillo con todo lo que tenemos pensado para el futuro. Porque creemos, estamos convencidos y estamos trabajando para ello, de que el castillo va a suponer un antes y un después en muchas cosas en Escalona. También en el empleo y también en el turismo, que a pesar de que Escalona es una villa eminentemente turística, un pueblo eminentemente turístico, recibimos decenas de miles de turistas cada año. Precioso. Pero es verdad que el proyecto que tenemos pensado para el castillo yo creo que va a cambiar incluso la fisonomía turística de un pueblo como el mío.

PREGUNTA.-Porque no se trata de hacerse con una propiedad privada, sino luego de darle contenido y más cuando se trata de algo que es caro de mantener. Lo primero, Álvaro, ¿cómo se ha hecho? ¿Es compra, es expropiación, es cesión?

ALCALDE.-No, no, es compra, es compra. Efectivamente... Hay mucho de futuro, hay mucho de economía, hay mucho de pragmatismo. Queremos convertir el Castillo de Escalona en una locomotora económica, en una locomotora turística, en una atracción motora impresionante de generación de empleo y de riqueza y de atracción turística, que también, no solamente con lo que va a generar el castillo, sino con todo lo que va a generar alrededor, en todo el pueblo, incluso en la comarca. sino que también hay mucho de sentimiento. Lo que comentábamos hace un momentito, de que el castillo estaba en Escalona, pero nunca era de Escalona, es un emblema. Tan emblema es como que el escudo de Escalona está formado por tres elementos importantes de mi pueblo. El río, el castillo y el puente, ¿no? Y una escalera, Escalona, escalera. Bueno, pues una locomotora turística económica, sentimental. Y nosotros llevamos muchos años trabajando para que esto sea una realidad, porque en realidad esto era un sueño. Un sueño de generaciones de escaloneros que no conocen el Castillo de Escalona. Que nunca han entrado. Generaciones completas que no han entrado nunca en el Castillo de Escalona y que ahora evidentemente lo harán porque haremos jornadas de puertas abiertas y luego, por supuesto, este proyecto turístico es para abrirlo. a la gente, al pueblo y a los visitantes. Y, como digo, no surge de la noche a la mañana. Llevamos muchos años, muchos años trabajándolo, teniendo ideas, teniendo contactos, reuniones, cientos de reuniones con empresas, con mucha gente y, por supuesto, con la anterior propiedad. Y lo hemos comprado, al final.

PREGUNTA.-¿Se puede saber el precio, alcalde?

ALCALDE.-Bueno, lo hemos hecho... No es un problema decirlo, porque yo creo que nosotros, el pueblo de Escalona, ha hecho una muy buena operación con un castillo como este, de mucha historia, de muchos siglos y de muchas hectáreas. Es un castillo enorme, dicen los anales de la historia, por ahí aparece. que era el castillo más grande de la época medieval en el Reino de Castilla y que allí se hacían en la época de Álvaro de Luna, en el siglo XV, las fiestas más suntuosas.

Entonces, bueno, aquello yo creo que... la operación es muy buena y el precio, pues finalmente después de muchos años de negociaciones de tiras y aflojas ya imagino que la gente se hará una idea de que esto no es sencillo ni se llega a un acuerdo en un minuto, pues al final yo creo que un castillo como este por 850.000 euros es una muy buena compra,

La petición original era de varios millones de euros. Así que yo creo que podemos estar todos satisfechos, contentos y ahora pues lo importante ya no solo es la compra y la inversión, que es muy buena y a un precio muy razonable, sino todo lo que viene por delante.

PREGUNTA.-Porque hay que rehabilitarlo, pero ¿es mucho lo que hay que hacer? ¿Es poco? ¿Cómo está? ¿En qué condiciones?

ALCALDE.-Bueno, hay una parte del castillo que está bien, que está... Una parte incluso interior que está muy bien, pero evidentemente hay una parte de la fortaleza exterior, de la muralla exterior, que hay que restaurar y consolidar porque el paso de los siglos sin... sin la acción restauradora ni consolidadora de la propiedad, pues hace mella, hace mella. Y ahora hay que intervenir para consolidar y que no se siga deteriorando, más bien al contrario. Ahora vamos a restaurar. Y la idea que tiene el ayuntamiento pasa por consolidar, restaurar. Y reconstruir, y reconstruir. Hay una idea, vamos a ver si es posible.

PREGUNTA.- Algo muy bonito. Adelantenos algo, alcalde. Porque se quiere hacer también con, digamos, la parte de iniciativa privada para hacer como una especie de parador, comentó.

ALCALDE.-No, uno de los objetivos pasa porque efectivamente, miren, el castillo... El castillo, en estos momentos, si alguien lo pudiera ver desde una foto aérea, tiene un elemento principal, que es la vivienda, donde Álvaro de Luna construyó allí... Bueno, es una maravilla, hay que verlo, incluso con su capilla santiaguista, porque Álvaro de Luna era maestre de la Orden de Santiago. Bueno, tiene unos elementos muy... muy valiosos. Bueno, pues es un edificio central y a un lado estaba el patio de armas, está el patio de armas, un patio enorme, enorme, tan grande es como que hace décadas, antes de que se cerrara Calicanto por la última... propiedad era el campo de fútbol de Escalona. Estamos hablando de los años 40, años 50. Era el campo de fútbol. Tiene varias hectáreas. Ese patio tiene varias hectáreas. Entonces, ahí iría un centro de eventos, de congresos, también para celebración de bodas y demás. Y en el otro lado, del edificio, ahí es donde estaba construido el palacio, un palacio renacentista, que tenemos los datos, que algún historiador nos los ha pasado junto con algún arqueólogo, y la idea es en ese otro patio, que sería la construcción de un hotel. tipo parador, un hotel con encanto, tipo parador, con un claustro, un patio a modo de claustro en el centro. Bueno, yo creo que hay un proyecto maravilloso. Hay un proyecto precioso, esa es la idea que tiene el ayuntamiento y esa es la idea con la que estamos trabajando. Es que, lo que le digo, estamos absolutamente ilusionados. No lo puedo negar, se me nota, como dice la canción, se me nota en la mirada, que vives ilusionada. Pues eso, estoy muy ilusionado y mi pueblo también, que es también lo que a mí me da mucha fe y mucha fortaleza, porque no es un proyecto personal. Es un proyecto de todo un pueblo. Y yo sé que mi pueblo, que Escalona, está absolutamente ilusionado. El día que en el chupinazo de las fiestas anuncié la compra del castillo, aquello fue una fiesta de aplausos, de abrazos, de vítores, de alegría, de lloros, de llantos. Porque es que es... Es que es un sueño, es un sueño hecho realidad, un sueño de varias generaciones, de las generaciones de mis abuelos, de mis padres, la nuestra, de mis hijos, que no conocen el castillo. Es que no sé si soy capaz de transmitir esa ilusión.

PREGUNTA.-Creo que sí, alcalde. ¿Han dejado algo los propietarios? ¿Muebles de época tal o cual? Está vacío.

ALCALDE.-No, bueno, vamos a ver. Ahora, en estos momentos, la propiedad tiene un tiempo, así lo fijamos, así lo acordamos, un tiempo para llevarse sus enseres. Son suyos y se llevarán lo que consideren y dejarán también lo que consideren. Pero, en definitiva, los enseres, los muebles, son suyos. Hemos comprado el edificio, pero los muebles son de la propiedad.

PREGUNTA.- Y un plazo, alcalde, para... poder visitarlo ya reconstruido, aunque todavía no esté...

ALCALDE.-Bueno, la idea va, vamos a ir por pasos. Y la idea es que a la vuelta de las Navidades, para que la familia pueda llevarse lo que consideren que tienen que retirar del castillo, de su propiedad de 50 años, pues ahí tienen muchas cosas. Libros... Vajillas, cocinas, villas, mesas, bueno, subpropiedades. A la vuelta de las Navidades la idea es que podamos abrirlo a la gente. Para eso tenemos que hacer una pequeña actuación de consolidación de algún elemento para evitar peligrosidad, para evitar un desprendimiento que pueda darnos un disgusto. Vamos a hacer una pequeña intervención ahí para poder abrirlo a la gente. Y a partir de ahí, pues con el castillo abierto, vamos a trabajar en ese proyecto que le comentaba para empezar unas obras cuando la burocracia, cuando todo el tema administrativo no lo permita, porque es algo muy importante, muy serio, muy gordo, por decirlo en unas palabras muy llanas. que necesitan de un poco de tiempo, pero no vamos a parar, está muy adelantado. Esto no surge, como le he dicho antes, no surge por generación espontánea, no surge de repente, no es un pronto, como decimos en los pueblos, no es un pronto. Llevamos muchos años trabajando y hay mucho trabajo adelantado, mucho trabajo arqueológico, mucho trabajo de... estudios tenemos mucho adelantado para que ahora no empecemos de cero ya llevamos unos cuantos años trabajando pero pasito a pasito hay que dar los pasos y hay que hacerlos en firme para que no no nos debemos un disgusto después estoy muy ilusionado, creo que esto es una realidad en muy poquito tiempo la primera realidad es esta, que ya es nuestro Y a partir de aquí, pues a seguir trabajando.