30 prestigiosos artistas colaboran en la exposición del 30 aniversario de Centro Cerámico Talavera

Hoy queremos felicitar al Centro Cerámico Talavera que este año está celebrando su 30 aniversario. Detrás de este taller encontramos a Juan Carlos Albarrán, Ramón González y a Ana Fernández Pecci, para quienes la cerámica ha sido y es su vida.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









Con motivo de este 30 aniversario han pedido la colaboración a unos 30 diseñadores que han creado obras originales que se pondrán a la venta para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer “hemos querido realizar un proyecto solidario y hemos contado con 30 artistas con los que hemos colaborado todos estos años o bien tenemos proyectos futuros o gente que está relacionado por otros motivos con nosotros”.





Estamos hablando de artistas tan importantes como Ana Locking, Brianda Fitz Jame Stuart, Bakea o el talaverano Aitor Saraiba “quiero felicitar al Centro Cerámico Talavera por su 30 cumpleaños. Ha sido un honor estar colaborando con ellos los últimos 12 años y lo que nos queda...hacen una labor inmensa, nos han aportado a mí y a una generación importante de ilustradores la posibilidad de poner nuestros dibujos en unos soportes que antes nunca habíamos podido hacer”.





Este taller ha sido reconocido con diferentes premios y ha mantenido una evolución constante ligada a los diseños de vanguardia, algunos de ellos estarán expuestos con las creaciones que han aportado los artistas, entre ellos Guille García-Hoz “en estos tiempos turbulentos, he decidido invocar a San Pancracio, adaptándolo al día de hoy, molón, macarra, gamberro, divertido y sobre todo buena gente. He cogido los santos clásicos que interpreta Centro Cerámico Talavera y los he dado un giro más divertido”.





La exposición se podrá ver y comprar sus obras hasta el 10 de diciembre, los jueves, viernes y sábados desde las ocho de la tarde en CerroNegro (Calle Navalcán 13) en las naves “estamos encantados de que vayáis, que veáis las obras originales de los artistas nacionales e internacionales, algunos con trayectorias muy interesantes y esperamos que os guste y que podáis adquirir alguna pieza”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





ARTISTAS QUE COLABORAN

Aitor Saraiba, Iria Alcojor, Mercedes Bellido, Abe The Ape (Abraham Menendez), Paula Pupo, Guille García-Hoz, Dani Buch, Lucreativo (Xarly Rodríguez), Sandra Rojo Picón, Ricardo Fernández, Espacio Interior, Hortelano-Pi (José Manuel Hortelano), Juan Díaz- Faes, Jacinto Navarro Mondéjar, Brianda Fitz Jame Stuart, Bakea (Juan Carlos Paz), El Cuaderno Azul (Álvaro Calvo Ortiz), Luis Sánchez Parejo, El Dios de los Tres (Javier Navarro Romero), Jesús Antona del Val, Raúl Lázaro, Ana Juan, Jacinto de Manuel, Rubenimichi, Gonzalo Muiño, Javirroyo, Sergio J. Gómez, Ana Locking Jorge Arévalo y José Luis Espinosa