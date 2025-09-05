Todo preparado para que Pepino (Toledo) viva sus grandes fiestas de la Natividad de la Virgen

Tras el preámbulo de sus XXXIV Jornadas Culturales, Pepino se dispone a abanderar el fin de semana festivo en la comarca con las fiestas en honor a su patrona con un variado y amplio programa de actividades diseñado para todos los públicos.

En la noche de este viernes, 5 de septiembre, se pronunciará el pregón inaugural que, en la edición de este año, tendrá a los miembros de la Asociación de Mayores “El Molinillo” como principales protagonistas. A la finalización, se coronará a Elisa Pulido, Clara Colilla y Marina Resino como las Majas de este año. Para terminar la noche, concierto de música celta y folk de la mano del grupo de Arenas de San Pedro “Ensemble Anxamás”.

Al mediodía del sábado 6 de septiembre, tendrá lugar una cita indispensable en el calendario festivo pepinero: las migas de la Asociación de Cazadores. Ya por la tarde, el alegre y divertido desfile de peñas que llegará hasta el acontecimiento estrella de las fiestas: el concierto del verano: Seguridad Social, la banda de pop rock nacional que marcara una época en los 90 y liderada por José Manuel Casañ, hace parada en Pepino dentro de su gira “Voy a Marte 2025”. Temas como “Chiquilla”, “Comerranas” o “Quiero tener tu presencia”, entre otros muchos, resonarán en nuestra plaza. Y para adentrarnos en la madrugada, Legends. Disco Saturday Classics, las leyendas de las discotecas de los 80 y 90: Jesús Olmedo (Kefrén); Miguel de Marcos (Tucumán); y Laborda (Epílogo)

Clase práctica de la Escuela taurina

La mañana del domingo, 7 de septiembre, carreras de mozos y mozas en el tradicional encierro popular, en el que se soltará un toro de la ganadería de José Manuel Escolar y los ejemplares de Héctor Guerrero que serán lidiados en el festejo vespertino. A mediodía, el mejor ambiente para el baile del vermú con la música de Rodrigo Muñoz. A las seis de la tarde, festejo taurino en la vetusta plaza de palos del pueblo con la clase práctica de los alumnos de la Escuela Taurina de Pepino que lidiarán reses de la ganadería de Héctor Guerrero.

La parroquia de Pepino acogerá la tarde del domingo la tradicional ofrenda floral, el final de la Novena y la Santa Misa en honor a la Natividad de la Virgen. Y para terminar el día, todos a bailar al ritmo de la orquesta “Nexia”.

Ofrenda Floral popular

Los acordes de la charanga despertarán con los primeros rayos del sol a los vecinos para dar la bienvenida al día grande de las fiestas, el lunes 8 de septiembre. Tras la misa en honor a la patrona a mediodía, tendrá lugar la procesión de la Virgen por las calles del pueblo. A continuación, en la ampliación de la plaza, una paella como aperitivo popular que estará amenizada por la música del saxofonista Ricardo Cruz.

Cuando el reloj marque las seis de la tarde, de nuevo becerrada en modalidad de clase práctica de la Escuela Taurina de Pepino en la que los ejemplares de la ganadería de José Manuel Escolar serán lidiados por Fran de la Llave, Álvaro Sánchez y Raúl Alba. A partir de las 23.00 horas, y tras el éxito de los años anteriores, vuelve la joven formación vallisoletana orquesta “Versus” para ponerle todo el ritmo a la noche del domingo.

El broche de oro a estas intensas jornadas festivas se pondrá el martes 9 de septiembre con la tradicional cena popular en la que se degustará carne de lidia y que contará con el acompañamiento musical de “Domingo Show”.