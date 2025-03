Varios pinchazos y accidentes: este es el motivo por el que diversos vehículos han sufrido daños en una carretera entre Toledo y Ávila

Se investiga la colocación de unas barras de hierro en una carretera que va desde Oropesa, en Toledo hasta Candeleda, en Ávila. Estaban clavados en el suelo, en plena carretera y ya han provocado varios daños a vehículos.

Rubén Zapardiel es el alcalde de Oropesa y nos contaba que el miércoles 19 el aviso lo dio un vecino de dicha localidad, que había sufrido un accidente en la carretera comarcal.

“Nos dice que ha pinchado las dos ruedas de su vehículo, pero que había más coches accidentados y que habían visto en la calzada unos dispositivos metálicos, unos trozos de varilla de ferralla de 10-12 milímetros que estaban anclados al asfalto”.

El alcalde y su grupo municipal inmediatamente avisó al Cuerpo de Policía Local y a la Guardia Civil que “se personaron en el momento y efectivamente pudieron comprobar el acto vandálico, por llamarlo de alguna manera, eran trozos de ferralla anclados a la carretera”.

Cada vehículo que pasaba se veía afectado, “más o menos, cuatro o cinco vehículos se vieron afectados, incluso con un vuelco en la vía. Automáticamente pusieron en comunicación el incidente al servicio de carreteras de mantenimiento, y se presionaron para eliminar todo este tipo de clavos que estaban cada 30 o 40 centímetros”.

INTENCIONADAMENTE

El Ayuntamiento y los propios vecinos no salen de su asombro todavía, porque este suceso podría haber acabado en una desgracia. “No sabemos exactamente por dónde puede venir motivado este hecho. No tenemos ni idea, no nos queremos adelantar. Están con las diferentes investigaciones y, bueno, cierto es que se ha intensificado la zona de vigilancia y poniendo mucha atención por si vemos algún movimiento extraño donde podamos tirar del hilo”, nos contaba el alcalde de Oropesa.

Este tipo de prácticas pueden ser delito contra la Seguridad Vial y están penadas según el artículo 385 del Código Penal con pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días.