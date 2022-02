La panadera de Montesclaros protagonista del Canal Cocina

Sagrario Arévalo se encarga de la panadería Juanito desde hace 24 años, justo cuando su padre se jubiló, aunque se ha criado entre harinas "Desde los 11 años, que ya llegábamos a la mesa, mis hermanos y yo siempre hemos ayudado a nuestro padre".

Este sábado va a ser una de las protagonistas de la serie documental de Canal Cocina Maestros del Pan, dirigida por Edu Lavandeira, que dedica un capítulo a los panes de Castilla-La Mancha este sábado 12 de febrero a las 16:30 y a las 23:30 en el canal gastronómico Canal Cocina "me hizo muchísima ilusión, no ya por ser yo la protagonista, sino para que se ofrezca luz a lo que es la vida de los panaderos, que hay mucha gente que no lo sabe".

Hace cuatro años que también participó en el libro "Pan de pueblo" de Ibán Yarza, una verdadera memoria de la tradición panadera española y que recoge la cultura del pan en las cincuenta provincias de España "yo le había visto en televisión, no sé cómo consiguió mi teléfono y me llamó para venir a ver el obrador, hizo fotos para escribir un libro y yo creo que los chicos de la televisión se enteraron por este libro y me dijeron si podían venir".

Sagrario se levanta cada día a las 4 de la madrugada para hacer pan para sus vecinos, casi igual que se hacía hace 70 años "lo único que ha cambiado es que ahora tenemos una amasadora, pero el horno de leña es el mismo".









Trabajar de noche es duro, porque por el día siempre hay algo que hacer y no hay mucho tiempo para dormir "Cuando termino de hacer el pan, sobre las 7 me voy a sacar a mis perros y apañar la casa, porque a las 9:30 vuelvo abro la panadería para vender el pan".

En esta época de invierno y primavera, lo de echarse una siesta es casi un lujo "es que tengo que aprovechar para ir a coger leña para el horno".

Maestros del Pan es la primera serie documental en España dedicada exclusivamente a uno de los alimentos más ancestrales y fundamentales de la gastronomía española, el pan.