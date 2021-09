Los ganaderos talaveranos regalan 500 litros de leche como broche a la manifestación en Los Alfares

Sobre las 10:30 de la mañana partían unos 400 ganaderos con sus tractores desde la Cooperativa San Francisco de Asis en Talavera la Nueva camino al Centro Comercial los Alfares.

Convocados por las organizaciones agrarias UPA y ASAJA salían a la calle para reclamar unos precios justos que garanticen la viabilidad de las explotaciones de vacuno de leche de CLM.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL REPORTAJE)

José María Miguel Porras es un ganadero de Talavera la Nueva "Reclamamos precios justos y que se cumpla la ley de la Cadena Alimentaria. Es intolerable que durante 30 años estemos cobrando el mismo precio por la leche con la subida de costes de producción y ahora se suma el aumento del gasóil". Asegura José María que la industria se cuelga la medalla del bienestar animal, "aunque son los ganaderos los que asumen el gasto y la industria lo que hace es robarnos".

"32 años después me siguen pagando el litro de leche a 53 pesetas"

José Chiquero, ganadero de Alberche del Caudillo nos pone un ejemplo claro de por qué han tenido que salir a la calle "La razón es muy sencilla. Yo llevo 33 años con las vacas, cuando compramos las vacas, me pagaban el litro de leche a 53 pesetas, y 32 años despues me lo siguen pagando a 53 pesetas. El pienso me costaba 27 pesetas y ahora me cuesta 50. Y no le hablo del gasóil, de la electricidad. Usted verá si tenemos o no motivos para manifestarnos".

Vídeo





"Cuesta más producir leche en la comarca de Talavera que en la cornisa cantábrica"

La presidenta de Asaja en la provincia de Toledo, Blanca Corroto recordaba que los ganaderos llevan mucho tiempo soportando bajos precios "en esta comarca producir un litro de leche cuesta más que en la Cornisa Cantábrica y exigimos que al ganadero se le pague por encima de los 0,36 céntimos que es el coste de producción que publica el Ministerio y es que vale más un litro de agua que un litro de leche".

Como acto simbólico al término de la manifestación se han repartido 500 litros de leche entre los consumidores allí presentes

El sector vacuno de leche en la comarca de Talavera genera un volumen de negocio que ronda los 100 millones de euros y crea un empleo directo de 2.000 puestos de trabajo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los ganaderos seguirán organizando actos reivindicativos hasta que no consigan un precio justo, que no les haga perder dinero.