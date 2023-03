José Julián Gregorio: "quiero ser alcalde para traer empleo. Tengo 4 hijos y todos trabajan fuera

Cuenta atrás para las elecciones del 28 de mayo y seguimos empeñados en conocer a los candidatos que se presentan a estas municipales.

En Talavera de la Reina, José Julián Gregorio es un viejo conocido, fue concejal con Gonzalo Lago, delegado del gobierno, senador en estos momentos y con muchas ganas de convertirse en alcalde de Talavera de la Reina por el PP.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)

. He dicho viejo conocido, pero le voy a hacer una pregunta que quiero que me responda olvidándose de que es un político. ¿Quién es José Julián Gregorio?

"Soy un ciudadano nacido en Talavera de la Reina y que ha vivido casi toda su vida en la Plaza de los Descalzos del Casco Histórico. Soy padre de familia, con cuatro hijos, que en estos momentos están trabajando fuera de Talavera y por eso me he lanzado a la alcaldía, para tener las empresas necesarias en la ciudad para que nuestros hijos no se vayan. Estoy casado con una maravillosa esposa y además tengo la suerte de conservar todavía a mis padres. Estaría muy orgulloso de ser alcalde de Talavera y que mi padre con 87 años, viera que su hijo está haciendo por la ciudad algo que siempre hemos deseado, que se sienta orgulloso de sus orígenes , de su historia y de su futuro"

"Quiero ser alcalde de Talavera porque Tita es una alcaldesa ni-ni, ni ha hecho esto ni lo otro, sólo promesas"

. ¿por qué quiere ser alcalde de Talavera de la Reina?

"Porque he visto en 4 años lo que no quiero hacer por mi ciudad; ser una alcaldesa ni-ni, ni ha hecho esto, ni ha hecho lo otro, sino promesas ahora cuando llegan las elecciones. Yo quiero que en mi ciudad haya trabajo, que esté limpia, que se sientan orgullosos de su patrimonio y que tenga un futuro para que todas nuestras generaciones puedan vivir y sentirse bien en ella, tanto nuestros mayores, nuestros niños, deportistas.... todos".



. Sé que estamos en precampaña y que toca decir que todo lo que ha hecho el equipo de gobierno está mal hecho y usted lo hará mejor, pero sinceramente... dígame algo que considere que ha hecho bien la actual alcaldesa, Tita García-Élez.

"Pues se ha sentado muy bien en el sillón de la alcaldía y de ahí no se ha movido, eso lo ha hecho perfectamente. No le puedo decir otra cosa porque poniendo de ejemplo los Jardines del Prado, orgullo de Talavera, mire como están. Yo reclamé en su momento información sobre el por qué se habían paralizado las obras y me tuve que enterar por la prensa que era porque habían encontrado restos arqueológicos y enterramientos".



. ¿Qué le falta a Talavera para despegar?

"A Talavera le falta infraestructuras en transporte y una verdadera revolución empresarial, que nuestros empresarios sean bien tratados con una reforma fiscal, una bajada de impuestos y hacer atractiva a nuestra ciudad para que vengan nuevas empresas. Y en cuanto al transporte no entendemos como han retrasado 18 meses, otra vez, el AVE, es para no votar a ningún socialista el 28 de mayo, ni a Emiliano, ni a Tita y después tampoco a Sánchez, porque esto es una puñalada trapera a Talavera".

. Conoce la ciudad perfectamente, cada uno de sus barrios, ha hablado con sus vecinos, incluso ha puesto a disposición de los talaveranos un teléfono para recibir demandas (689 225 577) ¿qué es lo que le han pedido?.

"Mi ciudad me pide limpieza porque la señora García ha dejado la ciudad como unos zorros, me piden empleo, trabajo digno y me pide transportes. Ir a Toledo es una odisea y es la capital regional. Más de 2.000 talaveranos van diariamente a Toledo y no tienen medios suficientes. Hay una Plataforma de Afectados del Transporte que lleva ya recogidas más de 3.000 firmas por este problema que niega el equipo de gobierno. El que no se preocupa por sus ciudadanos y su gente no merece gobernar una ciudad y yo me voy a preocupar por mi ciudad".



. No le pido que me diga la lista entera de la candidatura que va a presentar, pero, ¿quién va a ser su mano derecha?, ese hombre o mujer que está siempre a su lado.

"En estos momentos tengo un equipo que ya está trabajando en esta campaña con los medios que tenemos, (no tenemos los medios públicos que tienen otros), y todos los que están conmigo son importantes, no quiero destacar a nadie cuando el equipo humano está formado por muy buena gente solo con ganas de ayudar a los ciudadanos".

"Dicen medias verdades en planfetos, Talavera no ha rebajado el número de parados"



. A todos los talaveranos les ha llegado a su casa una publicación con los logros conseguidos por el presidente del gobierno de CLM, Emiliano García Page y por la alcaldesa, Tita García-Élez. ¿Lo ha visto, qué le parece?

"Gastarse los dineros en época de crisis me parece algo muy preocupante y sobre todo cuando se dicen medias verdades. No se puede decir en Talavera que han conseguido rebajar el número de desempleados cuando no se contabilizan los planes de empleo o no ponen los fijos discontinuos. En Talavera seguramente tenemos los mismos desempleados que cuando comenzó la candidatura, es decir, en torno a los 10.000 parados".



. Para terminar, ¿qué proyecto le gustaría sacar adelante si fuera alcalde?

"Si fuera alcalde me gustaría conseguir que nuestra ciudad estuviera comunicada con Madrid mediante el tren de Alta Velocidad y tuviera la Plataforma Logística, no un polígono como el que se ha inventado Emiliano García Page, sino un Puerto Seco con una terminal para tener mercancías y que nuestras empresas puedan enviar sus mercancias al exterior y que puedan venir otras empresas y tener influencia como tiene ahora mismo Illescas o el Corredor del Henares".