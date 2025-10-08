Inversión millonaria en Talavera: Schreiber Foods doblará la producción de su planta que se convertirá en una de las más fuertes de la multinacional

Talavera de la Reina ha recibido una gran noticia que ha sido acogida con entusiasmo por el Ayuntamiento. La empresa Schreiber Foods, multinacional estadounidense del sector lácteo y proveedora de Mercadona, ha confirmado su intención de desarrollar un proyecto de ampliación en su planta talaverana, con una inversión que podría rondar los 120 millones de euros. La iniciativa, que se encuentra en fase de elaboración, permitirá prácticamente duplicar la capacidad productiva actual de la compañía en la ciudad y generar nuevos puestos de trabajo.

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha destacado en declaraciones a la cadena COPE que el proyecto representa “un gran revulsivo para la ciudad”. Según ha explicado, el Ayuntamiento espera la presentación formal del plan para iniciar los trámites administrativos necesarios. “Estamos muy contentos porque las noticias positivas están llegando, se está haciendo una buena gestión y vemos cómo crece el optimismo en Talavera”, ha señalado el regidor.

Schreiber Foods, que adquirió hace años a la empresa francesa Senoble, ha considerado insuficientes las instalaciones actuales para el desarrollo de una nueva línea de productos lácteos de alto contenido proteico. Con esta ampliación, la planta talaverana se consolidará como "una de las más relevantes del grupo en Europa". La estrategia incluye no solo aumentar la producción, sino también reforzar la logística y la distribución para los mercados de España y Portugal.

El proyecto prevé casi duplicar las dimensiones actuales de la planta. Gregorio ha subrayado que la empresa “tiene espacio suficiente para seguir creciendo” y que ya ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad. “Hace poco nos solicitaron una reparcelación para instalar placas solares, y hoy toda la planta está rodeada de ellas, lo que ha reducido notablemente los costes energéticos”, ha explicado el alcalde, destacando el enfoque medioambiental de la compañía.

Aunque en la reunión mantenida recientemente entre los responsables municipales y directivos de Schreiber Foods no se han concretado plazos, el equipo de la empresa ha informado de que el proyecto se encuentra “bastante avanzado” y cuenta con el visto bueno de la matriz americana. Una vez sea presentado oficialmente ante el Ayuntamiento, se iniciará el proceso para su aprobación y ejecución.

Para Talavera de la Reina, este anuncio supone una apuesta decidida por la creación de empleo y riqueza local. La ampliación de Schreiber Foods no solo reforzará la presencia industrial de la ciudad, sino que la situará en el mapa como un referente en innovación y producción sostenible en el sector lácteo. “Nos sentimos muy orgullosos de que quieran seguir creciendo aquí”, ha concluido el alcalde, convencido de que este paso será importante para el desarrollo económico de la localidad.