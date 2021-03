Indignación por el trato dado a los mayores de 85 años que han acudido a vacunarse al Talavera Centro

Un importante número de personas, de edad avanzada, que hoy han sido citados para recibir la vacuna, han tenido que permanecer de pie más de 20 minutos, esperando su turno, en plena calle, en la acera de acceso del centro de salud Talavera Centro de la plaza del Pan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Han permanecido en “condiciones lamentables”, apoyados en sus andadores, en la pared, y sin poderse sentar en el interior de las instalaciones sanitarias, lo que ha indignado a sus familiares. Una imagen “tercermundista”.

Como se puede ver en las fotografías, los ancianos hacían cola para acceder al antiguo ambulatorio en plena calle, tal como han denunciado las familias a esta emisora.

Puedes escuchar aquí el audio completo de uno de los familiares que se ha visto obligado a presentar una reclamación, “tengo 58 años y nunca en mi vida había presentado una”.

“Creo que es bueno que se sepa y que alguien tome medidas al respecto, porque me ha parecido indignante. Mi madre tiene 85 años, tiene un cáncer de mama, tiene una operación de válvula de corazón, y hoy finalmente la han citado para vacunarse contra el coronavirus” nos cuenta este vecino de Talavera.

Estaban citados a las cuatro de la tarde y cuando han llegado se han encontrado con una cola de “50 o 60 metros” que llegaba desde el centro de salud hasta la esquina y daba la vuelta.

Una larga fila “pero de gente que eran mayores de 85 años o sea la imagen era dantesca, de verdad, indignante. Los pobres ancianos, tres o cuatro de ellos, con los andadores, todos con el hijo con la hija o con quien sea, apoyándose y ya te digo mi madre ha estado, por ejemplo, 20 minutos haciendo cola”.

Para este familiar, “una persona de 25 años o de 50 años, estar 20 minutos lo hacemos para entrar al cine o al Bernabéu. Pero para una persona de 85 años… ¡por Dios! ¿Es que nadie se da cuenta de que estas personas con estas edades no puedan estado haciendo cola 20 minutos para vacunarse?”.

Las autoridades sanitarias insisten en proteger a los mayores y “nos están pidiendo que los tengamos en casa, que mis sobrinos no vienen a ver a su abuela. Y ahora la ponen en una cola de gente, durante 20 minutos a personas de más de 85 años para vacunarse. Sin un banco, sin nada. ¿Es que no pensamos? no sé, a mí ya te digo me ha aparecido absolutamente indignante. Hasta tal punto que te puedo decir que tengo 58 años y es la primera vez en mi vida que he utilizado una hoja de reclamación. Es que la imagen, ya te digo, era absolutamente indignante, de país tercermundista. ¿Es que esto no se puede organizar de otra manera, señores? 20 minutos haciendo cola, apoyados en la pared, con las muletas. No estoy exagerando, creo que cualquiera que haya pasado por ahí lo puede haber visto”.

La denuncia la hace “con ánimo totalmente constructivo, pero creo que se debe saber y no sé quién es el responsable pero algún tipo de medidas se debe tomar para que esto no vuelva a pasar”.

“Creo que las 50 personas que estaban allí deberían haber utilizado la hoja de reclamaciones” ha concluido.