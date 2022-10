Los especialistas en el manejo de drones del equipo Pegaso, de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, han detectado plantas de marihuana que se cultivaban en varias casas del municipio de Cebolla, gracias al uso de estas aeronaves no tripuladas.



Según ha informado este miércoles en una nota de prensa la Comandancia de Toledo, la detección de estas plantas se llevó a cabo en el mes de septiembre por parte de dos agentes del equipo Pegaso, que se trasladaron a Cebolla a requerimiento de los guardias civiles del puesto de la localidad, para que trataran de localizar plantaciones de marihuana que había en la población, según informaciones recibidas en el portal Colaboración Ciudadana.



En un primer vuelo, los guardias civiles del equipo Pegaso encontraron 12 ejemplares adultos de plantas de marihuana en cuatro viviendas de Cebolla. Posteriormente, en un segundo vuelo descubrieron, a través de las aeronaves, una pequeña plantación con plantas adultas de cannabis sativa de la variedad 'Hércules', que es especialmente frondosa y muy productiva, con troncos muy gruesos, ha precisado la Guardia Civil.



El propietario de esta plantación, un hombre de 42 años, ha sido investigado como presunto autor de un delito de cultivo y elaboración de droga. A su vez, los propietarios de las plantas detectadas en el primer vuelo fueron denunciados con arreglo al artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, en lo relativo a la ejecución de actos de plantación y cultivos ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal, ha indicado el instituto armado.



Los propietarios de las plantas las entregaron voluntariamente, ha apuntado la Guardia Civil, que ha valorado que aunque las intervenciones no han supuesto una aprehensión importante de marihuana, si han puesto de manifiesto la utilidad de los equipos Pegado para desarrollar las labores propias del cuerpo.