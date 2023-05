Gabriel López-Colinas se presenta a la reelección en Calera y Chozas. Sería su 4ª legislatura

Emocionado e ilusionado por volverse a presentar a la reelección de su pueblo, Calera y Chozas. Así se ha mostrado esta mañana, Gabriel López-Colina en Herrera en COPE Toledo.

Tras ganar las tres últimas elecciones con el PP y por mayoría absoluta el actual alcalde se presenta como "una persona normal, nacido en Calera y que me gusta dar solución a los problemas y no crearlos".

A pesar de llevar 12 años en la alcaldía no vive de la politica "soy funcionario de carrera y esto lo hago por vocación, por servicio público y por mi pueblo".

Llegó con la intención de dar un vuelco a la situación del ayuntamiento que acumulaba una importante deuda económica "ahora mismo en temas económicos estamos bien y hemos mejorado mucho en infraestructuras, pero siempre hay proyectos por terminar y merece la pena presentarse para llevarlos a cabo".

Reconoce haber vivido momentos duros durante la pandemia "en la que muchos hemos perdido a algún ser querido". Aunque también se muestra orgulloso de algunos proyectos que han salido adelante "para mi lo mejor ha sido las viviendas tuteladas que gestiona la asociación Apanas, porque me ha llevado más de ocho años conseguirlas. Es una satisfacción personal el haber solucionado un problema social muy importante y ha merecido la pena".

"Me gustaría solucionar algunas tensiones sociales que existen por la okupación de algunas viviendas, pero la nueva ley del gobierno no nos ayuda"

Sin embargo hay otros problemas a los que se enfrenta sin ningún apoyo del gobierno "me gustaría solucionar la ocupación que tenemos de algunas viviendas y es que la ley promovida por el gobierno de España promueve la okupación y va a agravar mucho más este problema. El ayuntamiento no tiene competencias en seguridad ciudadana y no podemos desalojar esas viviendas. Es un problema que nos agobia porque genera tensión social, intentamos paliarlo con vídeo cámaras que hemos instalado en el pueblo al servicio de la guardia civil. Necesitamos que el gobierno nacional se implique y respete la propiedad privada".

Existen muchos proyectos que le gustaría terminar en la próxima legislatura si sigue siendo alcalde "hay una glorieta con la travesía de la carretera que quisiera poner en marcha para dar acceso al consultorio nuevo y hacer pasos de peatones, crear nuevos aparcamientos y crear seguridad vial y también queremos mejorar el colegio público, aunque es competencia de la Junta de CLM, pero se han olvidado de nosotros y queremos hacer un esfuerzo para cambiar ventanas, renovar los aseos e instalar una climatización nueva por aerotermia".

"Nos han concedido un millón y medio de euros y quiero ejecutar proyectos de eficiencia energética"

Se vuelve a emocionar Gabriel al ser preguntado por el motivo por el que quiere seguir siendo alcalde de su pueblo "creo que se pueden hacer muchas cosas todavía y porque hemos conseguido ayudas de los fondos FEDER de un millón y medio de euros para el tema de eficiencia energéticas que lo queremo ejecutar y tengo una ilusión tremenda. Yo soy de Calera, he nacido aquí y tengo un sentimiento de pertenencia de identidad a Calera como muy poca gente, me siento muy orgulloso de ser calerano y tengo la obligación y el compromiso de hacer todo lo posible por mi pueblo".





