Este viernes arranca en el ferial de Talavera la vacunación a Policía Local

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado que este viernes arranca la vacunación a los agentes de la Policía Local, que se iniciará en el recinto ferial de Talavera de la Reina, respecto a lo cual ha dicho que no sabe de dónde han salido las noticias de que no se vacunaría en este edificio.

En rueda de prensa para informar sobre el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha extraordinario que se ha celebrado este jueves, el consejero ha resaltado que a lo largo de esta semana se está vacunando a los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En el caso de la Policía Local, la vacunación empezará en Talavera de la Reina este viernes 12, en el recinto ferial que el Ayuntamiento puso a disposición del Gobierno regional.

"Yo también he leído estos días que no íbamos a vacunar en el recinto ferial de Talavera. No sé de dónde ha salido la noticia. Nosotros ya habíamos trabajado con el Ayuntamiento de Talavera que ese sería el espacio que nos cediesen, estamos trabajando con todos los ayuntamientos. Y empezamos con Talavera, porque es el primero que tenemos preparado y mañana se abrirá para vacunar a la Policía Local", ha explicado el consejero.

Fue este miércoles cuando la propia consejera portavoz del gobierno, aseguró ante la pregunta del traslado a los centros de salud de la vacunación de los grupos de mayores correspondientes y a Toledo de las Fuerzas de Seguridad que "éste no es el momento, “no tenemos vacunas de manera masiva, de tal manera, que la gerencia integrada de Talavera, igual que se está haciendo en el resto de la Comunidad Autónoma, está utilizando los centros sanitarios para dispensar la vacunación. Creo que es lo razonable, lo óptimo en estos momentos".