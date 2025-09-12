COPE
Podcasts
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina

Detenida la madre del feto encontrado en un congelador en Alberche del Caudillo

Ha sido detenido también el padre y pareja de esta mujer que es drogodependiente

Alberche del Caudillo

Alberche del Caudillo

Blanca Bermejo

Toledo - Publicado el

1 min lectura

La madre del feto hallado muerto este martes en una vivienda de Alberche del Caudillo (Toledo), que además es madre de otros cuatro hijos menores, ha sido detenida junto a su pareja sentimental.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, han dado a conocer que ambos han sido detenidos y se ha decreto secreto de actuaciones.

El neonato muerto fue hallado este martes en una vivienda de Alberche del Caudillo e inicialmente la madre fue investigada, aunque ahora ha sido detenida.

Fue la abuela materna de los niños la que contactó con los servicios sociales para informar de lo que había ocurrido y éstos alertaron a la Guardia Civil.

Los servicios sociales de Castilla-La Mancha ya tenían un aviso de atención hacia la mujer, que, además, tiene otros cuatro hijos menores de edad, y de hecho estaban esperando el nacimiento del bebé para "poder actuar de manera inmediata", pero la madre no acudió a un centro sanitario, que es donde se podría haber detectado el alumbramiento, según explicó el miércoles la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE TALAVERA

COPE TALAVERA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 12 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking