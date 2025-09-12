Detenida la madre del feto encontrado en un congelador en Alberche del Caudillo
Ha sido detenido también el padre y pareja de esta mujer que es drogodependiente
Toledo - Publicado el
1 min lectura
La madre del feto hallado muerto este martes en una vivienda de Alberche del Caudillo (Toledo), que además es madre de otros cuatro hijos menores, ha sido detenida junto a su pareja sentimental.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, han dado a conocer que ambos han sido detenidos y se ha decreto secreto de actuaciones.
El neonato muerto fue hallado este martes en una vivienda de Alberche del Caudillo e inicialmente la madre fue investigada, aunque ahora ha sido detenida.
Fue la abuela materna de los niños la que contactó con los servicios sociales para informar de lo que había ocurrido y éstos alertaron a la Guardia Civil.
Los servicios sociales de Castilla-La Mancha ya tenían un aviso de atención hacia la mujer, que, además, tiene otros cuatro hijos menores de edad, y de hecho estaban esperando el nacimiento del bebé para "poder actuar de manera inmediata", pero la madre no acudió a un centro sanitario, que es donde se podría haber detectado el alumbramiento, según explicó el miércoles la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.
