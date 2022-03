Un total de 415 personas participan en las pruebas de competencias clave convocadas por el Gobierno regional en Toledo y Talavera

El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara, ha explicado que, del total de convocados, 333 son para obtener el Nivel 2 y 82 el Nivel 3. Estos exámenes van dirigidos a personas que no tienen título de Bachiller o ESO, con el propósito de que puedan acceder a acciones formativas de recualificación profesional y mejora de su empleabilidad. Martín Alcántara ha subrayado que “con esta convocatoria, el Gobierno regional ofrece una oportunidad de mejorar la empleabilidad de personas desempleadas o no” y ha añadido que “es una ventana más para quienes quieren mejorar su formación de cara a mejorar en su puesto de trabajo o en el acceso a un empleo”.

Toledo, 9 de marzo de 2022.– La Escuela de Administración Regional y el Centro de Formación de la calle Dinamarca en Toledo y la sede de la UNED en Talavera de la Reina están acogiendo desde ayer y hasta mañana las pruebas de competencias clave de lengua castellana y matemáticas que ha convocado el Gobierno de Castilla–La Mancha.



“Estas pruebas van a dar la oportunidad a 415 personas de la provincia de Toledo, desempleadas o no, una oportunidad de mejorar su empleabilidad”, ha señalado el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara, que ha explicado que estos exámenes van dirigidos a personas que no tienen título de Bachiller o ESO, con el propósito de que puedan acceder a acciones formativas de recualificación profesional y mejora de su empleabilidad.



Martín Alcántara ha especificado que, de las 415 personas inscritas para realizar estas pruebas, 333 se presentan a la convocatoria de nivel 2 y las 82 personas restantes, a las de nivel 3.



En la ciudad de Toledo, las pruebas de competencias clave de lengua castellana y matemáticas de nivel 2 se realizan en la Escuela de Administración Regional (EAR) los días 8, 9 y 10, aunque este último solo en caso de que fuera necesario). La superación de estas pruebas permite al solicitante acceder a cursos conducentes a obtener certificados de profesionalidad de nivel 2.



En el caso de las competencias clave de nivel 3, las pruebas se realizan en el Centro de Formación Toledo, ubicado en la calle Dinamarca, y la superación de las mismas permite el acceso a cursos para la obtención de certificados de profesionalidad de nivel 3.



En Toledo se han inscrito un total de 164 personas para las pruebas de nivel 2 y 42 para las de nivel 3.



En Talavera de la Reina, todas las pruebas de competencias clave de lengua castellana y matemáticas de nivel 2 y nivel 3 se realizan en la UNED, en la calle Santo Mártires de la ciudad, los días 8, 9 y 10 de marzo, esta última fecha también si fuese necesario. Están inscritas para estas pruebas 169 personas para examinarse de competencias clave de nivel 2 y 40 en las de nivel 3.



El responsable provincial de Economía, Empresas y Empleo, tras señalar que estas pruebas no serán las únicas a realizar en este año, pues habrá alguna convocatoria más, ha subrayado que “con estas pruebas, el Gobierno de Castilla–La Mancha abre una ventana más para quienes quieren mejorar su formación de cara a mejorar en su puesto de trabajo o en el acceso a un empleo”.







