El Plan Corresponsables ha beneficiado en la provincia de Guadalajara a 2.000 familias y ha atendido a 4.000 menores de 114 municipios

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha destacado que “el Plan Corresponsables ha permitido a pequeños municipios de Castilla–La Mancha, y la provincia de Guadalajara es un ejemplo muy claro de ello, ofrecer servicios de conciliación que no podían tener de ninguna manera porque tienen poca población, porque hay poca población infantil y, sin embargo, sí hay necesidad de conciliación porque las familias, vivan donde vivan, tenemos esas necesidades”.



Fernández también ha subrayado la importancia de dos de los pilares sobre los que se asienta este plan como son la colaboración con los ayuntamientos para extender los servicios en el territorio y la corresponsabilidad familiar e institucional.

Jadraque (Guadalajara), 2 de mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha posibilitado, gracias a una inversión de 2.350.000 euros, la puesta en marcha en 114 municipios de la provincia de Guadalajara de servicios de conciliación en los que se ha atendido a 4.000 menores y 2.000 familias que han encontrado algún tipo de solución a sus necesidades.





Así lo ha detallado esta mañana en Jadraque la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha destacado que, del cómputo total de la región, donde se han atendido a 25.000 niñas y niños, “haya un número tan relevante en Guadalajara”, teniendo en cuenta que es cualitativamente importante porque tiene muchos municipios con pocos habitantes.





En definitiva, ha afirmado la consejera, “el Plan Corresponsables ha permitido a pequeños municipios de Castilla–La Mancha, y la provincia de Guadalajara es un ejemplo muy claro de ello, tener servicios de conciliación que no podían ofrecer de ninguna manera porque tienen poca población, porque hay poca población infantil y, sin embargo, sí hay necesidad de conciliación porque las familias, vivan donde vivan, tenemos esas necesidades”.





En la región, 612 municipios se han adherido a la primera edición del plan, del que se han beneficiado cerca de 16.500 familias y 25.000 menores con una inversión de 16 millones de euros.





Blanca Fernández ha hecho estas afirmaciones en Jadraque donde, acompañada por su alcalde, Héctor Gregorio Esteban; el delegado de la Junta en Guadajara, Eusebio Robles; y la delegada provincial de Igualdad, Elena Cañeque, ha visitado los servicios puestos en marcha por este Ayuntamiento, que también atienden necesidades de otros municipios que no pueden ofrecerlos por su reducida población.





Servicios en todo el territorio





La consejera también ha remarcado que, gracias a la colaboración de los ayuntamientos, el Plan Corresponsables ha permitido poner en marcha proyectos y servicios de muy diversa índole, adaptados al territorio y a las necesidades de las familias de cada lugar, lo que ha facilitado que las familias puedan conciliar. “Y, sobre todo, alcanzar el objetivo de la igualdad: que las mujeres se puedan formar, salir a buscar un empleo, trabajar o disfrutar de su vida, que a veces es un lujo que no nos estamos dando las mujeres”, ha especificado Blanca Fernández.





Además, tal como ha subrayado la responsable regional de Igualdad, la colaboración con los ayuntamientos ha facilitado “llegar a todo el territorio porque, de otra manera, habría sido imposible”.





Para finalizar, Blanca Fernández ha puesto en valor otro de los pilares sobre los que se articula este plan como es la corresponsabilidad familiar e institucional. “Conciliación e igualdad van de la mano, pero es evidente que tenemos que hablar de corresponsabilidad familiar porque sin ella no hay igualdad de oportunidades para las mujeres. Y también de corresponsabilidad institucional por parte de las administraciones porque la crianza de las siguientes generaciones no es solo responsabilidad de las familias, que lo es en primer lugar, sino también de las administraciones porque no hay cosa más importante en la vida que sacar adelante a la siguiente generación”.





Blanca Fernández está recorriendo esta mañana varias localidades de la provincia de Guadalajara para conocer de primera mano las percepciones de los alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales para continuar mejorando las sucesivas ediciones del Plan Corresponsables.





