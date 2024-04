El ping-pong le salvó la vida: Javier Pérez tiene párkinson y es subcampeón del mundo

En el Día Mundial del Párkinson, vamos a hablar de esta enfermedad desde el punto de vista del deporte. Y cómo el tenis de mesa está ayudando a muchas personas a paliar sus síntomas.

Javier Pérez Albéniz es un periodista como otros tantos, ha trabajado para el País, El Mundo, Telemadrid... pero un buen día, a los 55 años empezó a notar que se le agarrotaban los dedos del pie. Así empezó todo y se convirtió en uno de los 10.000 casos que se diagnostican al año de párkinson "Bueno,lo recuerdo como uno de los peores días de mi vida,lógicamente. Pensé en mí, pero sobre todo en mi familia,en lo que les ha caído. Fue un cambio absoluto de vida y de forma de entender el mundo. Yo creo que me tranquilicé mucho más,me puse a disfrutar de la vida más y a trabajar menos, y a jugar básicamente al tenis de mesa".

Fue su válvula de escape y también parte de su tratamiento, y es que los médicos le trasladaron dos máximas: “Nadie muere de párkinson, muere con párkinson” y el deporte te va a ayudar. Probó con el bagminton y se lesionó, se enteró que había un Club de ping-pong en Talavera de la Reina y allí empezó todo "Yo le encuentro muchas ventajas.Es muy difícil tener lesiones.Se puede jugar desde los5 o 6 años hasta los 90.Yo he jugado con señoras en el parque cerca de mi casa con 92 años,93 años.Y luego es muy sociable, haces amigos.Creo que sociabilizar es muy importante para los enfermos de Parkinson.Se nos ve un poco de reojo,sobre todo los que tienen temblores. Hay que Salir de casa,no quedarse nunca en casa parado.Y esas son cosas que te ofrece el tenis de mesa".

Se lo tomó tan en serio que hace tres años quedó subcampeón del mundo en Berlín y en Pula (Croacia) "Bueno,yo creo que competiciones como ésta son importantes porque la gente viene,la gente ve a otros enfermos,sociabiliza,que es lo que te comentaba antes,y eso es muy importante.Y luego,no solo sociabilizar,sino ver cómo está la gente.Hay gente muy fastidiada que hace unos esfuerzos muy grandes,por venir a jugar aquí,por luchar,por llevar una vida lo más normal posible".

De hecho esta mañana está compitiendo en Guadalajara en lo que es el primer Campeonato Nacional de ping-pong para jugadores con Parkinson.

Todos los enfermos de parkinson sufren lo que ellos llaman momento off "Sí,nosotros lo llamamos off,que es cuando te quedas...te empiezas a quedar tieso,te empiezas a quedar rígido y no puedes hablar bien,no puedes moverte bien,no puedes caminar bien,estás con una molestia en la cabeza importante.Eso es que te ha bajado la medicación,la dosis de medicación que tienes en el cuerpo.Entonces lo que tienes que hacer es tomarte la medicación, hasta que te hace efecto.Ese periodo se llama off, y es duro,es duro porque la gente,mucha gente no lo entiende,no sabe qué te pasa,te pregunta,te habla,tú no quieres que te hablen,quieres que te dejen en paz,que no te den ruidos,no te den sonidos,y son momentos complicados".

A Javier también le ha ocurrido compitiendo "Sí,sí,me he pillado compitiendo.hay pausas de20 minutos,de media hora,que te dan los árbitros.En caso de que te hagan un off,tienes que parar el partido,y si puedes recuperarte en esos 20 minutos, te recuperas a base de medicación,claro".

Lo cierto es que el parkinson es una enfermedad complicada y no hay dos casos iguales. Es la segunda enfermedad degenerativa con mayor incidencia a nivel mundial. Hay En torno a 8,5 millones de casos en todo el mundo y unas 7.500 personas afectadas en CLM. Javier termina dando un consejo a otras personas a las que les hayan diagnosticado esta enfermedad "Tiene que moverse,no puede estarse quieto.Lo peor que puede hacer un enfermo de Parkinson,por lo menos en mi caso,es estarse quieto.Evitar sentarte a ver la tele,no moverte,no salir a cenar con los amigos,no tomarte una cerveza por ahí. Tienes que procurar llevar una vida lo más normal posible.Es difícil,es duro a medida que la enfermedad avanza,pero una de las fórmulas para evitarlo es el tenis de mesa.Conmigo ha sido la salvación y yo se lo recomiendo a todo el mundo que pruebe".