Maribel, mamá de un niño con cáncer, logra humanizar la planta de Oncología del Hospital de Toledo

En el día Mundial del Cáncer, que se celebra este domingo 4 de febrero, tenemos que celebrar que en poquitos días todos los niños ingresados en la planta oncológica pediátrica del Hospital Universitario de Toledo podrán disfrutar de un lugar más humano y amable.

Y es que cuando se inauguró este gran hospital, el más grande de Europa y que contó con una inversión de más de 300 millones de euros, a nadie se le ocurrió decorar esta planta con motivos infantiles y tampoco poner una sala de juegos o habilitar camas para los familiares que tienen que acompañar a sus hijos durante semanas.

Gracias a la iniciativa de Maribel Castro, esto va a ser una realidad.

Maribel es de Puertollano. Su hijo Álvaro lucha contra un linfoma. Fue tratado en el Hospital General de Ciudad Real, donde sí contaba con un lugar adecuado y ambientado para los niños, pero fue derivado al Hospital de Toledo y allí se encontró con pasillos fríos y salas desnudas y poco acogedoras para los pequeños. Apenas un pequeño rincón con una mesa y dos sillas y algunos libros y juguetes y decidió poner en marcha una campaña de recogida de firmas en la plataforma osoigo “hace unos días me llamó Maite Marín, la directora general de humanización de Castilla-La Mancha y me dio personalmente la gran noticia de que lo que habíamos pedido se iba a realizar de forma inminente. Me estuvo explicando que este proyecto consta de varias fases y la primera va a ser la decoración con vinilos. Para mí es una noticia maravillosa”.

"Agradezco a la Fundación Aladina que ponga en marcha este proyecto para mejorar la estancia de estos guerreros"

No ha sido fácil, han sido muchas las personas e instituciones que le han apoyado entre ellas la Fundación Aladina, que va a ser la que ponga en marcha el proyecto “ quiero dar las gracias a muchas personas, empezando por mi familia y amigos y todos los que han apoyado esta campaña. Además ha habido muchas empresas que también han colaborado donando juguetes y la Fundación juegaterapia que ha donado estas navidades una consola para hacer más amena la estancia de estos pequeños guerreros y guerreras. Y por supuesto gracias a la Fundación Aladina, porque es quien va a llevar a cabo este proyecto. Hacen una labor increíble”.

Maribel no se olvida en este Día Mundial del Cáncer de lanzar un mensaje claro “les pido a los políticos un mayor esfuerzo para invertir en investigación. Lo necesitamos”.

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres recibirán un diagnóstico de esta enfermedad a lo largo de su vida.