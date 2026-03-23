Kazuhiro Tajima, psiquiatra: "El exceso de información aumenta la ansiedad. Ante una crisis económica debes planificar tus gastos, pero mantener las rutinas"

Las crisis económicas o los conflictos bélicos generan una gran incertidumbre que puede afectar directamente a la salud mental. Frente a esta situación, el psiquiatra español de ascendencia japonesa Kazuhiro Tajima Pozo aclara que la angustia es una reacción normal. "La angustia aparece en aquellas situaciones en las que percibimos que hemos perdido el control", señala el experto.

Este psiquiatra es además, formador de psicólogos clínicos y emprendedor tecnológico, observa cómo la economía vuelve a colarse en las consultas de salud mental. Según explica, la sensación de pérdida de control es el detonante psicológico que explica por qué estos periodos de inestabilidad económica afectan tanto al bienestar emocional.

Exceso de información y planificación

Uno de los principales factores que agravan el malestar es la sobreexposición a las noticias. Según Tajima, "a veces el exceso de información, pues aumenta la la ansiedad". Frente a este escenario, lanza un mensaje claro: mantener las rutinas, limitar la sobreexposición informativa y cuidar las relaciones sociales son claves para atravesar con mayor equilibrio psicológico los momentos de incertidumbre. Por partes, recomienda "tener los pies en la tierra" y tomar el control mediante la planificación de las prioridades en los gastos.

Planifica las prioridades y los gastos, pero no dejes de salir ni de practicar deporte" Kazuhiro Tajima Pozo Psiquiatra

La importancia de las rutinas y la vida social

Otro pilar fundamental es no abandonar los hábitos diarios. El psiquiatra subraya la importancia de "mantener las rutinas que uno tiene en el día a día", y aconseja que actividades como "practicar deporte, ir al gimnasio", no sean las primeras en ser recortadas.

Muchas personas utilizan el deporte como una forma de estructurar su día y liberar tensión mental. Algunos empiezan con el deporte la jornada; para otros, es la tarde la que le produce ese momento de desconexión tras un día de trabajo. "Es justo ese tipo de actividades las que hay que intentar mantener, porque ayudan a resetear mentalmente".

Aunque considera que todavía es pronto para conocer el impacto real de esta situación geopolítica y económica que nos ha tocado vivir, Tajima reconoce que la preocupación está cada vez más presente entre los pacientes.

Además, el experto advierte de que hablar constantemente de dinero aumenta el estrés y destaca el papel protector de las relaciones. "Cuidar las relaciones sociales, o sea, sociabilizarse es una de las mejores herramientas que protegen frente a la la angustia y la ansiedad", afirma Tajima.

Finalmente, el psiquiatra añade que buscar actividades que aporten una "sensación de sentirse útil" también contribuye positivamente a manejar la angustia. La clave reside en centrarse en lo que sí se puede controlar: la propia respuesta ante la adversidad.