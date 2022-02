El Gobierno regional refuerza su dispositivo de incendios forestales invirtiendo 220.000 euros en la nueva base de retén del Viso del Marqués

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha afirmado que, con esta nueva infraestructura, “se da un paso más en la lucha contra los incendios forestales y en la adecuación de los espacios de los que dispone el personal del Plan INFOCAM”.



La edificación, ubicada en un lugar estratégico, con facilidad de acceso y conexión rápida con las principales vías de comunicación de esta zona, servirá de base para varias unidades terrestres, una autobomba y 18 trabajadores y trabajadoras. En los últimos meses son cerca de 400.000 euros los invertidos en nuevas infraestructuras en Ciudad Real.



Escudero ha recordado que “desde que García–Page es presidente, sus Ejecutivos han invertido once millones de euros en mejorar las infraestructuras frente a los incendios forestales. Un millón de este presupuesto se ha ejecutado en adecuaciones, mejoras y nuevas bases en la provincia”.

Viso del Marqués, (Ciudad Real), 18 de febrero DE 2022– El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha visitado este viernes la nueva base de retén del Plan Infocam construida por el Gobierno de Castilla–La Mancha en el Viso del Marqués para continuar reforzando las infraestructuras de prevención y lucha contra los incendios forestales en la región, a la que ha destinado un presupuesto de 219.144,61 euros.



En este contexto, ha afirmado que con esta nueva base retén el Ejecutivo autonómico potencia los medios de un dispositivo que “es un servicio público fundamental para la defensa del patrimonio natural de la Comunidad, a la vez que dotamos a los bomberos y bomberas forestales de las mejoras necesarias en las infraestructuras donde desempeñan sus funciones habituales”.



Las instalaciones de esta nueva base cuentan con una superficie construida de 214,88 metros cuadrados repartidos en sala de formación, cocina–comedor, aseos y vestuarios para un total de 18 trabajadores, nueve por turno. Además, tiene capacidad para una autobomba retén, una máquina pesada y, en caso de necesidad, se podrán albergar dos unidades más, otra autobomba y un retén terrestre.



Ubicada en un lugar estratégico, con facilidad de acceso y conexión rápida con las principales vías de comunicación de esta zona, “consideramos que es necesario disponer de esta infraestructura esencial, con unas instalaciones adecuadas a la gestión del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales”, ha afirmado.



Y al respecto, ha querido resaltar la importancia que tiene a la hora de fijar población contribuyendo al reto demográfico el invertir en infraestructuras que dinamizan las poblaciones como la construcción de la base que ha presentado hoy, “puesto que alrededor de la misma hay familias que se asientan en estos núcleos rurales creando prosperidad”, ha insistido.



Once millones de euros para infraestructuras contra incendios forestales



El consejero también ha querido poner en valor que la mejora, adecuación y construcción de nuevas infraestructuras para hacer frente a los incendios forestales “es una prioridad para este Gobierno, como lo demuestran los números; desde el año 2015, cuando García–Page llegó a la presidencia de Castilla–La Mancha, el Ejecutivo que encabeza ha destinado casi once millones de euros para reforzar este tipo de infraestructuras”. De esas partidas, casi un millón de euros se ha invertido en infraestructuras de la provincia de Ciudad Real.



En este sentido, Escudero ha querido poner en valor, que en los últimos meses son cerca de 400.000 euros los invertidos en los dispositivos del Plan Infocam en Ciudad Real entre las nuevas bases de Retén de Ruidera (124.102,33 euros); la de Viso del Marqués (219.144,61 euros); o las diversas obras de mantenimiento en varias bases de retén de diferentes puntos de la provincia (41.036,62 euros).



Asimismo, Escudero ha recordado que en el próximo ejercicio se destinará cerca de un millón de euros más a la construcción de un nuevo Centro Operativo Provincial (COP), que se ubicará en terrenos cedidos por la Diputación provincial de Ciudad Real.



“Castilla–La Mancha es una región extensa, con un rico patrimonio natural, por ello contamos con un gran dispositivo de prevención y lucha contra los incendios forestales al que no dejamos de dotar de mejores infraestructuras que día a día refuerzan un dispositivo esencial como es el Plan INFOCAM”, ha concluido el consejero.



Durante la visita el consejero ha estado acompañado del director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero; del delegado provincial de Desarrollo Sostenible en la provincia, Fausto Marín; de la delegada del Gobierno de Castilla–La Mancha en Ciudad Real, Teresa Olmedo; del alcalde de Viso del Marqués, José Calzada, y varios miembros de la corporación municipal, así como representantes de los diferentes cuerpos que integran el Plan Infocam, (técnicos de la Consejería, agentes medioambientales, y trabajadores y trabajadoras de Geacam).





