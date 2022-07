El Gobierno regional reconoce el trabajo y el valor de la ciudadanía de Castilla-La Mancha “que nos hace sentir que esta tierra merece mucho la pena”

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, elogió el trabajo de las personas e instituciones premiadas en la gala al afirmar que “sois ejemplo de superación, de entrega, de talento, pero sobre todo de trabajo, porque se puede tener mucho talento en la vida, de cualquier cosa y para cualquier cosa, pero si no trabajas es imposible brillar y vosotros y vosotras brilláis por vuestro trabajo”.



Ciudad Real, 2 de julio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha reconoció anoche la capacidad de entrega, el talento y sobre todo el trabajo de las personas e instituciones premiadas en los XIX Premios Comunicación de SER Ciudad Real, unos reconocimientos “que nos hacen sentir que esta tierra merece mucho la pena. Ya lo sentimos todos los días, pero hoy un poco más gracias a vosotros y vosotras”.



Así se expresaba la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, al finalizar esta gala en la que felicitó a las personas galardonadas. Del estilista manzanareño ‘Josie’, y la narradora y guionista de Criptana, María Zaragoza, destacó que hayan sido capaces de demostrar cómo desde “un pueblo pequeño se pueden conquistar buenas partes del mundo haciendo las cosas con honestidad, entrega y compromiso”.



Al actor Javier Botet, natural de Ciudad Real pero de origen porzuniego y a quien la consejera entregó el premio, destacó su capacidad de trabajo y su trayectoria en el cine, “es un orgullo verte con esos exitazos”, le dijo; del Club Paralímpico Ciudad de Puertollano destacó no solo su capacidad de superación sino su generosidad “habéis dado las gracias a las demás personas a pesar de que son vuestros los logros del Club”; de Mónica Patón, colaboradora del programa ’SER Capaces’ durante once temporadas destacó que es para muchas personas, con y sin Síndrome de Down, un ejemplo “y un apoyo para toda la gente que te escuchábamos en la radio”. Y para finalizar, también subrayó el premio a la Diputación de Ciudad Real por “su vocación de entrega a la cooperación al desarrollo” y a “ese magnifico restaurante ‘El Coto de Quevedo’ del que todo el mundo habla auténticas maravillas”.



“Sois ejemplo de superación, de entrega, de talento, pero sobre todo de trabajo, porque se puede tener mucho talento en la vida, de cualquier cosa y para cualquier cosa, pero si no trabajas es imposible brillar y vosotros y vosotras brilláis por vuestro trabajo”, concluyó la consejera.



La gala también contó con la presencia de la delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo; la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías; el vicepresidente de la Diputación, Gonzalo Redondo; el director regional de Cadena SER Castilla La Mancha, SER, Félix Amaya, y la directora de SER Ciudad Real, Alicia Anaya.







