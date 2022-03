El Gobierno regional reafirma su compromiso por la recuperación y el desarrollo económico de Talavera de la Reina

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que “a Talavera de la Reina le va bien, cuando llegamos a acuerdos”. Una ciudad que “necesitaba ser declarada de Interés Prioritario como se hizo por Ley en estas Cortes a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, a propuesta del Gobierno de Castilla–La Mancha; necesitaba que se invirtiera en su sanidad y educación, también en sus mayores, y en que hallamos ayudado a generar empleo y también a mantenerlo con 7,6 millones de euros para sus pymes para paliar los efectos de esta maldita pandemia”, ha puntualizado el consejero.

En cuanto a la línea de Alta Velocidad desde el Levante a Madrid, Hernando ha destacado que “somos unos privilegiados porque vamos a ser el primer corredor de toda España que vaya a tener doble estación en Atocha, aunque por supuesto me hubiera encantado que para cuando el proyecto estaba hecho en 2012, las obras duran seis años, el PP lo hubiera podido hacer incluso antes de la moción de censura, pero no fue el caso y no lo licitaron”.



Toledo, 31 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha reafirmado hoy su compromiso por la recuperación y el desarrollo económico de Talavera de la Reina. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en un debate en las Cortes regionales donde ha destacado que a “Talavera de la Reina le va bien, cuando llegamos a acuerdos”.



Una ciudad que, según ha puntualizado el consejero, “necesitaba ser declarada de Interés Prioritario como se hizo por Ley en estas Cortes a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, a propuesta del Gobierno de Castilla–La Mancha”. A este respecto, ha añadido que Talavera de la Reina “necesitaba que se invirtiera en su sanidad y educación, también en sus mayores, en una nueva residencia, en nuevo Centro de Alzheimer, en una Unidad de Media Estancia, una nueva unidad hospitalaria de hemodiálisis, en que se esté rehabilitando la residencia Virgen del Prado, y en que hallamos ayudado a generar empleo y también a mantenerlo con 7,6 millones de euros para sus pymes para paliar los efectos de esta maldita pandemia”.



Asimismo, Hernando ha indicado que “estaremos de acuerdo en que todos queremos fundamentalmente dos cosas para Talavera de la Reina, que no haya una cicatriz urbana y que Talavera pueda competir en la alta velocidad de mercancías, esto es muy importante”.



Por otro lado, en cuanto a la línea de Alta Velocidad desde el Levante a Madrid, Hernando ha destacado que “somos unos privilegiados porque vamos a ser el primer corredor de toda España que vaya a tener doble estación en Atocha, aunque por supuesto me hubiera encantado que para cuando el proyecto estaba hecho en 2012, las obras duran seis años, el PP lo hubiera podido hacer incluso antes de la moción de censura, pero no fue el caso y no lo licitaron”.



En este sentido, el consejero de Fomento ha afirmado que “ahora lo que tenemos que plantear son unas obras que requieren ni más ni menos que cerrar los andenes del 9 al 15 en Atocha para poder hacer la estación subterránea, que va a permitir el que haya trenes que lleguen a Atocha y vuelvan; y otros que paren y sigan a Chamartín, porque ser los primeros es importante y nos va a generar mucha competitividad”.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.