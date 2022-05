El Gobierno regional destina 17,6 millones de euros a la campaña de prevención y extinción de incendios forestales 2022 en la provincia

El delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, ha destacado el funcionamiento del dispositivo “los 365 días del año, combinando trabajos de extinción con prevención” y ha incidido en que “el próximo día 1 de junio se inicia el período de riesgo alto y extremo, desde el Gobierno regional se trabaja todos los días, con tratamientos preventivos mejora de infraestructuras, reparación de caminos, etc. para prevenir y evitar incendios forestales. De hecho, del presupuesto global destinado a la provincia, se destinan más de 10 millones de euros a prevención y 7,5 a extinción”.

El Plan Infocam cuenta con un amplio despliegue de medios humanos en la provincia con más de 430 profesionales, en un total de 59 medios, 50 terrestres y 9 aéreos.

Úbeda ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a extremar las precauciones e implicarse en la protección del medio natural, ya que nueve de cada diez incendios forestales se producen directa e indirectamente por la mano del hombre.

Toledo, 30 de mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha destinado para este año 2022 un total de 17.595.138 euros para la lucha contra incendios forestales en la provincia de Toledo a través del Plan INFOCAM (Incendios Forestales de Castilla–La Mancha), tanto en extinción como en prevención.



Así lo ha avanzado el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, quien ha presidido la reunión del Comité Asesor Operativo Provincial de Lucha contra Incendios Forestales, cuya finalidad es coordinar a las distintas administraciones públicas y entidades públicas y privadas que colaboran y participan en la prevención y lucha contra los incendios forestales en la provincia de Toledo y que se ha reunido con motivo del inicio el próximo día 1 de junio de la campaña por el período de riesgo alto y extremo de incendios.



Javier Úbeda, ha destacado el funcionamiento del dispositivo “los 365 días del año, combinando trabajos de extinción con prevención” y ha incidido en que “el próximo día 1 de junio se inicia el período de riesgo alto y extremo, desde el Gobierno regional se trabaja todos los días, con tratamientos preventivos mejora de infraestructuras, reparación de caminos, etc. para prevenir y evitar incendios forestales. De hecho, del presupuesto global destinado a la provincia, se destinan más de 10 millones de euros a prevención y 7,5 a extinción”.



“Contamos con un dispositivo de amplio despliegue de medios humanos en la provincia con más de 430 profesionales, formado por técnicos y agentes medioambientales de la Consejería, así como bomberos forestales y personal de la empresa púbica GEACAM, distribuido estratégicamente a lo largo de todo el territorio, especialmente en las zonas donde el riesgo de incendio forestal es más elevado”, ha asegurado Javier Úbeda.



Asimismo, Úbeda ha indicado que el dispositivo de este año es análogo al de campañas anteriores en cuanto a personal y medios, contando con 59 medios propios entre aéreos y terrestres.



Prevención



El delegado de la Junta en Toledo ha puesto en valor el trabajo de prevención que se realiza en el dispositivo con el fin de contribuir a evitar estos siniestros, a la contención de los incendios forestales y a reducir el riesgo de propagación de las llamas” y ha añadido que además “estas tareas preventivas se enmarcan en una estrategia global de empleo en el medio rural, lo que ayuda a fijar población y luchar contra la despoblación.



Entre las tareas preventivas llevadas a cabo, Úbeda ha destacado los tratamientos preventivos realizados en 1.798 hectáreas durante el pasado año, las quemas prescritas en una superficie de 6,8 hectáreas, el trabajo llevado a cabo en 30,20 hectáreas de cortafuegos, o el mantenimiento de 37,74 kilómetros de caminos.



Asimismo, en materia de infraestructuras acometidas el pasado año, Úbeda ha destacado la remodelación del aeródromo Quinto de Don Pedro, en el término municipal de la localidad toledana de Los Yébenes o las obras de adecuación para albergar la base–retén de incendios del municipio toledano de La Guardia, entre otras.



Medios aéreos y terrestres del Plan Infocam 2021



Con respecto a los medios aéreos, el Plan Infocam 2022 cuenta en la provincia de Toledo con un avión de carga en tierra, un avión anfibio, cuatro helicópteros de transporte y extinción con bases en el Quinto de Don Pedro, en Los Yébenes uno de ellos; dos con base en Talavera de la Reina y el tercero en Robledo del Buey y un helicóptero de dirección y coordinación; y dos aviones de coordinación con base en Lillo.



A estos medios contratados por la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha debemos sumar los medios asignados por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que en nuestra provincia es el BRIF, compuesto por dos helicópteros semipesados con una cuadrilla de 14 especialistas, dos capataces y un técnico jefe de brigada, que está ubicado en La Iglesuela.



Asimismo, en la provincia de Toledo contamos con 16 autobombas, ocho de ellas autobomba retén, con capacidad de 3.000–4.000 litros, un camión nodriza con capacidad de 14.000 litros, 16 retenes terrestres, ocho patrullas móviles con vehículo todoterreno y una capacidad de 500 litros (6 diurnas y 2 nocturnas), 2 retenes helitransportados con helicópteros con capacidad de lanzamiento de 1.000 litros, 10 torres de vigilancia, tres máquinas pesadas, dos unidades móviles de comunicaciones y dos puestos de mando avanzado.



A estos medios, hay que sumar también un retén terrestre con autobomba de 4.000 litros y un puesto de vigilancia en la finca “Quintos de Mora” de Los Yébenes, asignado por el MITECORD.



En este contexto, Úbeda ha puesto en valor la importante coordinación que existe en esta materia entre las diferentes administraciones ?estatal–regional y locales–, las propias Consejerías de Desarrollo Sostenible, Sanidad y Fomento; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , el Consorcio de Bomberos de la provincia de Toledo, Protección Civil y demás organismos que intervienen en este dispositivo y ha subrayado “la cooperación y la colaboración como un pilar fundamental para afrontar “emergencias y urgencias”.



Asimismo, Úbeda ha indicado entre las novedades de la campaña 2022 que la Consejería de Desarrollo Sostenible cuenta con cuatro pilotos de drones para manejar esta tecnología de captación de imágenes en actuaciones diurnas o nocturnas, “que monitorizan la emergencia de una forma más rápida y segura sobre todo en zonas no accesibles.



Campaña de sensibilización e implicación ciudadana



La campaña se extinción de incendios, que comenzará el próximo 1 de junio con el inicio del periodo de alto riesgo y se prolongará hasta el 30 de septiembre, se complementa con la de sensibilización y concienciación ciudadana, que bajo el lema #EsTareaDeTodos, con la que se volverá a implicar a la ciudadanía en la protección del medio natural de Castilla–La Mancha, ya que el más del 90 por ciento de los incendios forestales tienen su origen en acciones negligentes o intencionadas.



“Si vemos humo hay que llamar cuanto antes al 112, no se debe fumar en el medio natural, hay que evitar cualquier actividad de riesgo que pueda producir una ignición y debemos denunciar los comportamientos irresponsables porque cuidar el entorno natural de nuestra región es tarea de todos”, ha puntualizado Úbeda.



En este contexto, el delegado de la Junta en Toledo ha recordado que el pasado año en la provincia de Toledo se produjeron un total de 242 siniestros, de los que el 63,22 por ciento se quedaron en conatos gracias a la respuesta del dispositivo de incendios. En total afectaron una superficie forestal de 789,40 hectáreas, siendo el incendio forestal de Carranque, con más de 108 hectáreas de superficie forestal afectada.



Aunque los resultados de la campaña 2021 en la provincia fueron mejores que en la de 202, el delegado de la Junta ha insistido en hacer un llamamiento a la responsabilidad y prudencia de la ciudadanía, “porque preservar nuestro rico patrimonio natural está en las manos de todas y todos”.



Asimismo, Úbeda ha recordado que la comunicación volverá a jugar un papel importante durante la campaña de extinción de incendios la comunicación. Por ello, el Gobierno regional continuará compartiendo diariamente el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPP).



Por último, Úbeda ha agradecido la colaboración de los integrantes del Comité Asesor Provincial en el que han participado del delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Tomás Villarrubia, la delegada de Hacienda y Administraciones Públicas, María Ángeles García, el delegado provincial de Fomento, Jorge Moreno, y representantes de la Subdelegación del Gobierno de España en Toledo, Carlos Ángel Devia, del Cuerpo de Agentes Medioambientales, SEPRONA, Consorcio de Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Toledo; Bomberos de Toledo; 112, SESCAM, Cruz Roja y Protección Civil, entre otros.









