El Gobierno regional declara prioritarios dos proyectos de 15 millones de euros para desplegar fibra óptica en nuevos núcleos urbanos y en 101 polígonos industriales

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha informado que, a través de uno de estos proyectos prioritarios, “vamos a conseguir seguir expandiendo la banda ancha en nuevos municipios y que 101 zonas empresariales y de pequeña industria de toda la región vean reforzadas su conectividad gracias a una inversión de 2.229.905 euros, beneficiándose de la misma 84 municipios de las cinco provincias”, ha afirmado.



Un total de 14 nuevas zonas empresariales de once municipios de la provincia de Guadalajara contarán con banda ancha, a las que se añade el Polígono Industrial de los Llanillos de Sigüenza. Desde que Emiliano García–Page se encuentra al frente del Ejecutivo regional, Guadalajara ha pasado de tener fibra en tan sólo un polígono, a disponer de esta tecnología en 34 zonas empresariales, a las que se sumarán los nuevos adjudicatarios.

Sigüenza (Guadalajara), 9 de enero de 2023.– El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha destacado que el Gobierno de Castilla–La Mancha sigue impulsando el despliegue de las telecomunicaciones en todo su territorio para cumplir con el objetivo del presidente García–Page de “llevar las redes de última generación hasta el último rincón de la región”.





Por ese motivo, ha declarado prioritarios dos proyectos que van a movilizar una inversión de 15 millones de euros entre fondos Next Generation, fondos privados y de la propia Junta de Comunidades “para desplegar fibra óptica en nuevos municipios y en 101 nuevos polígonos industriales de toda la región”, ha señalado.





Escudero ha hecho estas afirmaciones tras la reunión mantenida con la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, y con la directora general para la zona centro de Telefónica, Beatriz Herranz, en el consistorio de la localidad. Reunión en la que han analizado las nuevas redes de fibra óptica y 4G del municipio, y los detalles de los nuevos proyectos que el Gobierno ha considerado “prioritarios” y que se van a desarrollar de la mano de Telefónica.





En este contexto, el titular de Desarrollo Sostenible ha puesto en valor que “vamos a conseguir que 101 zonas empresariales y de pequeña industria de toda la región vean reforzadas su conectividad gracias a una inversión de 2.229.905 euros, beneficiándose de la misma 84 municipios de las cinco provincias y 930 unidades inmobiliarias”.





Se trata, según ha subrayado, de un ejemplo más “del empeño de nuestro presidente para que toda la población castellanomanchega tenga acceso a las telecomunicaciones en igualdad de condiciones, un derecho que facilita asentar población y que se pueda generar desarrollo socioeconómico”.





Fibra para otras 14 nuevas zonas empresariales de 11 municipios más de Guadalajara





El consejero, que ha estado acompañado del director general de Cohesión Territorial, Alipio García; del delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Eusebio Robles; y del delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Luis Tenorio, ha afirmado que serán 14 nuevas zonas empresariales de once municipios de la provincia de Guadalajara las que van a verse beneficiadas por la convocatoria promovida por su Consejería y declarada ‘proyecto prioritario’ por el Gobierno regional.





“Una vez finalizados estos despliegues, esperamos alcanzar una cobertura cercana al 95 por ciento del total del suelo industrial de la provincia antes de que acabe el año que viene”, ha dicho Escudero, que ha concluido recordando que el avance en materia de despliegue de telecomunicaciones en las zonas empresariales “está siendo sobresaliente y los datos así lo avalan”, ha recalcado.





“En la región, hemos pasado en los nueve años de presidencia de García–Page de tener fibra en sólo cuatro polígonos, a que la tengan un total de 239. En concreto, en la provincia de Guadalajara, hemos pasado de tan sólo un polígono con banda ancha a que 34 cuenten con esta tecnología a día de hoy, el 70 por ciento de los mismos ya también con 5G”, ha dicho. Por lo tanto, “la diferencia entre la política desarrollada por el Partido Popular cuando gobernó y la de nuestro presidente es notable”, ha señalado.





El Polígono Industrial de los Llanillos de Sigüenza dispondrá de fibra óptica





Al hilo de los despliegues en las nuevas zonas empresariales y de pequeña industria, Escudero ha anunciado que a los mismos, y gracias a la colaboración con Telefónica, se va a sumar, “como he tenido oportunidad de constatar con su alcaldesa y los representantes de la operadora, el Polígono Industrial de los Llanillos de Sigüenza, que alberga nueve empresas y tiene disponible cerca de 50.000 metros cuadrados. Es una nueva muestra de la implicación del presidente por favorecer el desarrollo de este municipio, que ya cuenta con banda ancha en su cabecera”.





En este sentido, ha detallado que en Sigüenza “ya hemos invertido cerca de 80.000 euros en una antena 4G en Alcuneza; estamos invirtiendo otros 80.000 euros en dotar de cobertura 4G en la pedanía de Cercadillo; y también vamos a actualizar a 4G la cobertura de Alboreca. Y así, vamos a seguir actuando paulatinamente para continuar avanzando en la conectividad de sus pedanías”, ha finalizado.





