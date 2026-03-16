El Almuñécar CF ya es equipo de Primera Andaluza

Era algo que se deba por descontado desde hacía muchas semanas y que se rubricó el pasado domingo. Terminó la cuenta atrás para el Almuñécar CF, que, con ocho semanas aún por delante para la conclusión del campeonato, ya es matemáticamente equipo de Primera Andaluza para la próxima temporada. La confirmación se produjo en su campo de Río Verde y en el derbi local que le enfrentaba al City. Un error del portero en el blocaje de una falta permitió a More marcar a cuatro minutos del final el único tanto del partido. Después, fiesta en el campo y fiesta en la ciudad, con caravana celeste recorriendo las principales vías sexitanas.

Juan Andrés Martos, técnico del Almuñécar CF, ha sabido armar un conjunto prácticamente intratable (solo cedió un empate y una derrota en 22 partidos), siendo con diferencia el que más goles marca y el que menos recibe. Sustentado en una columna vertebral integrada por los veteranos Samuel (portero), Paul en la defensa, Goku en el centro del campo, y Alberto Bueno y Khalid en ataque, el resto de la plantilla rayó a un nivel muy alto.

Durante el encuentro la afición del Almuñécar CF volvió a demostrar su compromiso con el equipo llenando las gradas del estadio Río Verde y llevando en volandas a los jugadores. El ambiente fue el de las grandes ocasiones, con cánticos constantes y un apoyo que resultó clave para empujar al equipo hacia una victoria que ya forma parte de la historia del club. Tras el pitido final, la fiesta se trasladó a las calles del municipio. Una caravana festiva formada por el Tren Tropical, en el que viajaban los equipos de las categorías alevín e infantil, y una carroza con los jugadores y el cuerpo técnico, recorrió diferentes calles de Almuñécar escoltada por la Policía Local.

La celebración culminó en la plaza de Madrid, donde los capitanes del equipo, Goku, Trivi y Juan Páramo, cumplieron con una de las tradiciones más emblemáticas del club. Ante una plaza repleta de aficionados, los capitanes colgaron la bufanda del Almuñécar CF en la estatua del pescador, símbolo de la ciudad, para compartir con la afición la alegría por un ascenso que corona una temporada memorable.