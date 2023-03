El Gobierno regional aboga por la educación como el gran motor de cambio para lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres

El delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, y la alcaldesa de Seseña, Silvia Fernández, han participado hoy en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres organizados por el CEIP 'Sisius? de esta localidad toledana.

Úbeda ha subrayado que “el Gobierno regional trabaja de manera transversal para lograr la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y en este camino es importantísimo educar a niños y niñas, lo hombres y mujeres de mañana, en valores como la igualdad y el respeto, ya que son aspectos fundamentales e imprescindibles para lograr una sociedad más igualitaria, justa y democrática, de la que consigamos erradicar la violencia de género”.

El delegado de la Junta en Toledo ha invitado a las niñas y niños, a los y las jóvenes a basar siempre en el respeto y la igualdad todas las relaciones que mantengan en los diferentes ámbitos de su vida.

Así lo ha trasladado hoy el delegado de la Junta en Toledo que, junto al el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, y la alcaldesa de Seseña, Silvia Fernández, han participado hoy en los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres organizados por el CEIP 'Sisius? de esta localidad toledana. Un acto en el que también han participado la concejala de Igualdad, María Socorro González, la directora del colegio Rocío Delgado, y otras personas del centro educativo.



“La igualdad efectiva entre mujeres y hombres no la vamos a conseguir mientras no se produzca un salto cualitativo en el cambio de mentalidad y en cómo percibimos el mundo y la vida en el conjunto de la sociedad. Y conseguir ese cambio pasa por la educación desde la más tierna infancia y, de manera todavía más importante, durante la adolescencia, cuando se producen las grandes transformaciones y chicos y chicas están en ese proceso de maduración”, ha dicho Úbeda, que ha agradecido a la comunidad educativa su implicación en esta materia, al tiempo que les ha pedido “no bajar la guardia”.



Úbeda ha insistido en la “importancia de desarrollar y trabajar todos juntos como sociedad para alcanzar la igualdad y acabar con la violencia hacia las mujeres, una violencia a la que debemos llamar por su nombre, especialmente ahora que, generando mucho ruido, algunos pretenden confundir y negar que estamos ante un problema estructural”.



Tras agradecer a los responsables del CEIP 'Sisius? las actividades organizadas y destacar el entusiasmo con el que ha participado toda la comunidad educativa, el delegado de la Junta en Toledo ha invitado a las niñas y niños, a los y las jóvenes a basar siempre en el respeto y la igualdad todas las relaciones que mantengan en los diferentes ámbitos de su vida.



“Os pido que todos los días, ahora y en el futuro, todas las relaciones que tenéis y tengáis en los diferentes ámbitos de vuestra vida –familiar, de amistad, deportivas, de trabajo, etc.– estén siempre basadas en el respeto y la igualdad, y nunca en la discriminación, el control o la superioridad hacia otras personas. Nos tenemos que tratar de igual a igual”, ha destacado el delegado de la Junta en la provincia de Toledo.



Entre las actividades organizadas en el centro educativo de Seseña, un grupo de alumnos ha interpretado una canción de bienvenida dedicada a realzar la figura de las madres; se ha descubierto en el vestíbulo principal de una obra de la artista local Marta Ramos Florín; y se ha decorado la Ventana Violeta.



Por su parte, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes ha agradecido la invitación a este acto “en el que aprovecho para agradecer al profesorado y a la comunidad educativa su implicación y su compromiso, no solo en la formación de nuestros chicos y chicas, sino también en educar en igualdad, respeto a la diversidad, en convivencia y poniendo en valor los grandes principios democráticos”.



El CEIP 'Sisius?, que cuenta con 41 docentes y 447 alumnos y alumnas de Educación, Infantil y Primaria es un centro seseñero muy dinámico, comprometido con temas de actualidad que desarrolla transversalmente: la digitalización, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la ecología, el medioambiente, las inteligencias múltiples o las emociones, entre otros, son competencias y capacidades que forman parte de su proyecto educativo.



“Aspectos que le han llevado a ser reconocido por la Consejería de Educación con el Sello de Calidad de proyectos tras la puesta en marcha de esta metodología en el propio centro”, ha resaltado Gutiérrez, que ha trasladado a la directora del centro y todo el equipo “mi felicitación y también el agradecimiento del Gobierno regional por trabajar para logar un proyecto educativo de calidad y excelencia para el alumnado de Seseña”.







