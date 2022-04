El Gobierno de Castilla-La Mancha se une a la concentración para condenar el crimen machista de Almonacid y apoyar a la familia

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha afirmado que “ésta ha sido una semana negra en Castilla–La Mancha. Son dos víctimas mortales de la cruel violencia machista”. Y ha añadido que “el Gobierno no podría faltar a una concentración de condena y repulsa y también a una manifestación de apoyo a la familia”.



Así mismo, ha informado que el Ejecutivo autonómico está “en contacto con la familia. Hemos puesto a disposición del menor los recursos que tenemos; nos hemos puesto también a disposición para personarnos en la causa y, como siempre hacemos, intentar defender, la memoria ahora ya de Teodora, y estar siempre del lado de las mujeres que sufren maltrato y de sus hijas e hijos”.

Mascaraque (Toledo), 8 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha se ha sumado esta tarde a la concentración de condena por el asesinato machista cometido el pasado lunes en la localidad toledana de Almonacid y en señal de apoyo a la familia de la víctima.





Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha asistido a la concentración convocada por el Ayuntamiento de Mascaraque, de donde era vecina, junto a vecinas y vecinos de la localidad y un nutrido grupo de alcaldesas y alcaldes de la comarca que, con su presencia, han querido remarcar su repulsa a este crimen.





“Ésta ha sido una semana negra en Castilla–La Mancha, son dos víctimas mortales de la cruel violencia machista. Por tanto, el Gobierno no podría faltar a una concentración de condena y repulsa y también a una manifestación de apoyo a la familia. Y por eso estamos aquí”, ha afirmado Blanca Fernández.





La titular de Igualdad ha añadido que el Gobierno está “en contacto con la familia. Hemos puesto a disposición del menor los recursos que tenemos; nos hemos puesto también a su disposición para personarnos en la causa y, como siempre hacemos, intentar defender, la memoria ahora ya de Teodora, y estar siempre del lado de las mujeres que sufren maltrato y de sus hijas e hijos”.





Ahondando en ambas cuestiones, Blanca Fernández ha ratificado que la Junta se personará en la causa como acusación particular “si la familia lo ve bien; habitualmente es así porque se encuentran más fortalecidas, acompañadas y reforzadas”. Respecto al menor, ha confirmado los contactos con la familia para poner a su disposición los servicios de atención psicológica especializados para su recuperación.





Asimismo, Blanca Fernández ha confirmado que el Gobierno ha empezado ya con la tramitación de la ayuda de orfandad para asegurar su bienestar “porque lo que no vamos a hacer es abandonarlo”.





El acto ha comenzado con la lectura de un manifiesto contra la violencia de género por parte del alcalde de Mascaraque, Enrique Ovilo, y ha seguido con el minuto de silencio al que también han la delegada de Igualdad, Nuria Cogolludo; las alcaldesas y alcaldes de Sonseca; Los Yébenes; Nambroca; Pulgar; Camarena; Ajofrín; Mora; Almonacid; Añover y Manzaneque; representantes de las Cortes regionales y de la Diputación Provincial; las profesionales del Centro de la Mujer de Mora y buena parte del vecindario de Mascaraque.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.