El Gobierno de Castilla-La Mancha planteará una ayuda para herbáceos de secano en la reunión de la Mesa de la Sequía del próximo jueves

Asistirán las Organizaciones Profesionales Agrarias UPA, ASAJA y COAG y Cooperativas Agroalimentarias, ante quienes el consejero Francisco Martínez Arroyo presentará “una serie de propuestas para ayudar a los agricultores que peor lo están pasando que en este momento”.



Martínez Arroyo ha clausurado una jornada en la que se han presentado las conclusiones finales del proyecto cooperativo de La Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, en el que han trabajado seis Grupos de Acción Local durante cinco años, realizando un Plan Estratégico para promover un Desarrollo Rural sostenible en una zona de la región en la que se encuentran un total de 31 humedales.

Ossa de Montiel (Albacete), 21 de abril de 2023.– El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado este viernes, a preguntas de los medios de comunicación, que planteará una ayuda dirigida a los cultivos herbáceos de secano en la reunión de la Mesa de la Sequía de Castilla–La Mancha, que tendrá lugar el próximo jueves, 27 de abril, en Toledo. “Estamos trabajando para que la Comisión Europea nos deje utilizar fondos del Programa de Desarrollo Rural para dar una ayuda directa a esos agricultores sin que tengan que hacer nada”, ha comentado, “que se ingrese directamente en sus cuentas, sin ninguna burocracia, de la manera más sencilla posible, para que puedan pasar esta situación de dificultad”.



A la Mesa Regional de la Sequía asistirán las Organizaciones Profesionales Agrarias UPA, ASAJA y COAG y Cooperativas Agroalimentarias, ante quienes el consejero planteará “una serie de propuestas para ayudar a los agricultores que peor lo están pasando en este momento”, concretando en quienes “dentro de muy poco tendrían que cosechar el cereal en secano y, en algunos casos, no van a poder hacerlo debido a la falta de precipitaciones”.



“Vivimos en una circunstancia excepcional”, ha dicho Martínez Arroyo, pidiendo “tener en cuenta que la sequía de los últimos 7 u 8 años empieza ser normal, ya no es una cuestión puntual y este año, además, hemos tenido lo que se conoce como una sequía meteorológica”, que “no es un problema de agua embalsada, sino de falta de precipitaciones cuando los cultivos necesitan el agua”, por eso quiere dirigirse “fundamentalmente, a los agricultores de cultivos herbáceos de secano”.



Además de proponer una ayuda directa, el Gobierno de Castilla–La Mancha va a “flexibilizar todo lo que esté en nuestra mano de la Política Agraria Común para que los agricultores cobren las ayudas” y que puedan orientar “esta campaña y la próxima en función de la situación actual”, sin que “haya condicionantes a la hora de cobrar esas ayudas, vinculados a la falta de cumplimiento alguno de los objetivos medioambientales por la sequía”. El Ejecutivo quiere que agricultores y ganaderos “tengan flexibilidad absoluta para poder realizar su actividad y cobrar las ayudas de la Política de Agraria Común”.



Proyecto de cooperación



La Jornada que ha clausurado el consejero ha servido para presentar las conclusiones finales del proyecto cooperativo de La Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, un Plan Estratégico para promover un Desarrollo Rural sostenible en una zona en la que se encuentran un total de 31 humedales. Han trabajado seis grupos de Acción Local de Castilla–La Mancha: Mancha Norte de Ciudad Real, encargado de la coordinación; Alto Guadiana Mancha, Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (SACAM), Asociación Comarcal Don Quijote, Tierras de Dulcinea y ADI El Záncara.



El proyecto se ha desarrollado durante cerca de cinco años, tal y como ha recordado Martínez Arroyo, que asistió a su presentación en Pedro Muñoz en febrero de 2019, y que hoy ha sido el encargado de clausurar la jornada de conclusiones. Según ha valorado, se trata de “un proyecto muy fructífero” en el que “se ha puesto de manifiesto la importancia de conservar los espacios naturales, principalmente los humedales”.



“La Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda tiene muchas cosas que contar y los grupos han trabajado durante todos estos años para dar a conocer lo que esta zona representa”, ha afirmado el responsable de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que ha destacado que “desde el Gobierno de Castilla–La Mancha se está trabajando en una marca para que los agricultores, los ganaderos y los que tienen productos en esta zona puedan comercializarlos con una marca colectiva de Productos de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, poniéndolo en valor”.



Gracias a la producción de agricultores y ganaderos en esta zona, se ayuda al Desarrollo Rural y se contribuye al futuro de las zonas rurales, que cuenta con espacios “únicos y emblemáticos, como el parque Natural de las Lagunas de Ruidera”, ha señalado el consejero, lamentando la “extrema sequía”, que dificulta mantener el “auténtico milagro” de tener humedales “en plena Mancha, en una zona seca”.



Las Lagunas de Ruidera cuenta, desde hace un año, con un Centro de Interpretación que se ha convirtiendo en el “punto neurálgico del parque natural”, en el que actualmente se reciben muchas visitas: “damos a conocer lo mejor que tenemos en nuestra tierra, que es el medio rural y espacios como las Lagunas de Ruidera”, ha señalado.



Además, Martínez Arroyo ha indicado que los grupos de Desarrollo Rural van a contar en los próximos años con una aportación “muy importante” de 94 millones de euros para el periodo 2023–2027: “queremos iniciativas como ésta, que nos permiten valorizar el territorio, porque creemos también en la iniciativa de los que viven en los pueblos”. Como siempre, ha apoyado la metodología LEADER, que fomenta que sean los habitantes del medio rural quienes decidan el modelo de desarrollo que quieren para sus municipios y comarcas.



Junto al consejero, han participado en la clausura el director del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, Ignacio Mosqueda; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; la directora general de Políticas Agroambientales, Silvia Nieto; el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla–La Mancha, José Manuel Martín; el director general de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Félix Romero; el secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo; el delegado de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Albacete, Ramón Sáez; el alcalde de Ossa de Montiel, Alejandro Chillerón, y otros alcaldes y alcaldesas de municipios de las comarcas implicadas; presidentes y gerentes de los grupos participantes; el gerente de la D.O. La Mancha, Ángel Ortega; o la responsable de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) en Albacete, Mari Luz Fresneda, entre otros.





